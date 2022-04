İsmail Kartal: Bu galibiyeti muhteşem taraftarlarımıza armağan ediyorum - Son Dakika

"Attığımız gollerin birçoğunu çalıştık"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti muhteşem taraftarlarımıza, büyük taraftarlarımıza armağan ediyorum, oyuncularıma da teşekkür ediyorum" dedi.Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamasında, "Hafta başından beri derbi dedik. Fenerbahçe - Galatasaray derbileri her zaman iz bırakmıştır. Oyuncular bunun bilincindeydi. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatımda yaşayan birisi olarak oyuncularıma anlatmaya çalıştım. Hepsine 'Biz maçı 11 kişi tamamlamak zorundayız' dedim. Biz işimizi yapmak için sahaya çıktık. Zaman zaman ikinci bölgede karşıladık, zaman zaman üçüncü bölgede baskı yaptık. Oyuncularım elinden geleni yaptılar. Sonuçta 4-5 tane pozisyonumuz var, rakibin de 2 ya da 3 pozisyonu vardı. Sonuçta bugün bizi burada destekleyen muhteşem taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize inanarak tribünleri dolduruyorlar. Bu galibiyeti muhteşem taraftarlarımıza, büyük taraftarlarımıza armağan ediyorum, oyuncularıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu."ATTIĞIMIZ GOLLERİN BİRÇOĞUNU ÇALIŞTIK"Karşılaşmadaki golleri değerlendiren Kartal, "Bu maçta attığımız ilk gol, geldiğimiz günden bu yana ceza sahasında çoğalmalar, oyuncuların o noktaya hızlı şekilde girmesi ve dışarıdaki boş oyuncuyu topla buluşturmayı çalıştık. Attığımız gollerin birçoğunu çalıştık. İdmandaki görüntüleri de var. Böyle goller olunca, biz de teknik ekip olarak ayrıca mutlu oluyoruz. 2.25'lik puan ortalaması güzel bir ortalama. Geldiğim gün de söylemiştim, taraftar varsa, biz varız. Sakat, hasta ve cezalı oyuncularımız vardı ilk günlerde. Şimdi ise tam kadro çalışıyoruz. Moral ve motivasyon da gayet iyi durumda. Bunun da karşılığını aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı."BÖYLE GALİBİYETLERİN UZUN YILAR İZ BIRAKTIĞINI OYUNCULARIMA ANLATTIM""Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman iz bırakır" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Ezelden bu yana birbirimizin rakibiyiz. Bunun ne kadar anlamlı olduğunu, böyle galibiyetlerin uzun yılar iz bıraktığını oyuncularıma anlattım. Onlar da bunun bilincindeydi ve bu motivasyonla sahaya çıktık" dedi."SEZON SONUNA KADAR BU FUTBOLU DEVAM ETTİRİP TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"Kartal, oyuncuların hepsiyle aralarında güzel bir iletişim ve bağ olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz birbirimize çok saygı duyuyoruz. Ben onlara, onlar da bana saygı duyuyor. Burada uzun yıllar oynadığımı biliyorlar. Kim hak ediyorsa onu oynatmaya çalışıyoruz. Adaletli ve net bir insanım. Hepsiyle her konuyu net şekilde konuşabiliyorum. Onlar da buna saygı gösteriyorlar. Böyle bir saygı olunca başarı da geliyor. Taraftarın desteğine gelirsek, onlara İsmail Kartal olarak teşekkür ediyorum. Kendi evimde, kendi yuvamda gösterdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonuna kadar bu futbolu devam ettirip onları mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu."BAZI OYUNCULARDAN VAZGEÇMEMEM GEREKİYORDU"

İsmail Kartal, sözlerini şöyle noktaladı: "Göreve geldiğimizde mental, fizik ve oyun disiplinini düzelteceğimi söylemiştim. Bu kolay olmuyor. Başka bir sistemden yeni sisteme geçtik. Bazı oyuncularımız sakat, kimisi Covid-19'a yakalanıyor. Planlarınız ertesi gün değişiyordu. İstediğimiz oyun şablonunu oturtmaya çalıştık. Kısa bir dönem oldu Antalya'da çalıştığımız. Elimizdeki oyuncularla ne istediğimi onlara anlattım ve bir şeyler oturmaya başladı. Bizim takıma ne yapmamız gerektiğini tespit ettik. Bazı oyuncuları yan yana yapıştırmam gerekiyordu. Birlikte hareket etmeye çalışan oyuncu grubundan yanayım ben. Sonuçlar da iyi gelmeye başlayınca bazı şeyleri elimizde tutabilmemiz için bazı oyunculardan vazgeçmemem gerekiyordu. Bu isimler de her hafta üzerine koyarak gidince, takım arkadaşları da saygı duymaya başladı. Giren, çıkan fark etmiyor. Çıkanın yerine başka oyuncuyu soktuğumuzda da planın yürümesi önemli. Bunları sağladık. Başarı zaten, takım içinde adalet, saygı, inanç varsa geliyor. Bunu başarmış olduk biz de."