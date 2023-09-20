"Bizi de şaşırttı" diyen İsmail Kartal, Cengiz Ünder'in sahalardan uzak kalacağı süreyi verdi

Konferans Ligi'nde oynayacakları Nordsjaelland karşılaşması öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder'in durumuna ilişkin de bilgi veren Kartal, milli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

"SAKATLIĞI GERÇEKTEN BİZİ DE ŞAŞIRTTI"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Cengiz Ünder'in sakatlığı gerçekten bizi de şaşırttı. Birinci dakikada alışık olmadığımız bir sakatlık. En az 2, en fazla 3 hafta sakatlığı olacak. Emre Mor'un da sakatlığı geçti gibi. 2-3 haftaya kadar takıma döneceğini düşünüyorum." dedi.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Maça gelince, son oynadığımız lig maçında kazandığımız için çok mutluyuz. Türkiye'de hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorlukları var. Gerçekten her takım kendine göre güçlü tarafları var. Herkes, daha iyi olmak ve bize karşı daha motive oynamaya çalışıyorlar. 3-2 kazanmasını bildik. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk maç olması itibariyle kazanıp 3 puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarımızın verdiği destekle bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.

KİM 6 NUMARA OYNAYACAK?

6 numara pozisyonunda 4 tane oyuncumuz var. İsmail, Bertuğ, Zajc, Crespo. Duruma göre, rakibe göre, oyuncuların sağlık durumuna göre bunları değerlendirebiliriz. Yarınki maçta belki Crespo, belki Zajc'ı oynatabiliriz. Ama lig maçlarında Türk olduğu için İsmail ve Bertuğ'a fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak, rakibe göre o pozisyonundaki oyuncuları değerlendireceğiz.

"KENT'İN PERFORMANSINDAN GAYET MEMNUNUM"

Sonuçta biz bir takımız. Bütün oyuncularımız değerli. Her oyuncumuzun neler yapabileceğini biliyoruz. Her maça, rakibe göre oyuncularımızı hazırlıyoruz. Kent de oynadığı maçlarda iyi oynadı. Antrenmanlardaki performansından memnunuz.27-28 kişilik kadromuz var. Türkiye'deki maçlara göre kadroyu planlamak farklı bir şey. Avrupa'da elimiz daha rahat oluyor. Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kent'in de performansından gayet memnunum.

"AVRUPA'DA GOL YEMEYEN BİR TAKIM"

Zayıf rakip diye bir şey yok. Her rakip kendine göre rakip. Yarınki rakibin tek mağlubiyeti var. Ligde 3. sıradalar. Avrupa'da gol yemeyen bir takım. Sistemi olan bir takım. Kolay bir rakip değil, zor bir takıma karşı oynayacağız. Bunun bilincindeyiz.

"İŞİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ben pek işin o tarafında değilim. Takip de etmiyorum. 30 da 30 da yapsak, öyle bir iş yapıyoruz ki, herkesin bildiği bir iş yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarının ne söylediğine çok fazla itibar etmiyorum. Oyuncularla her gün yaşayan bizleriz. Her oyuncunun ne kadar katkı yapabileceğini biliyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da elimizden geleni yapar ve mutlu sona ulaşırız.