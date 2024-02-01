Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri Sergen Yalçın'ın öğrencilerine karşı mücadele edecek.
Antalyaspor, Sergen Yalçın geldiğinden beri 6 maçta da kaybetmedi. Üstelik Yalçın, Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Maç öncesi konuşan Kartal'ın takıma, "Antalyaspor'un ne kadar tehlikeli ve dirençli bir rakip olduğunu biliyoruz. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra da iyi bir hava yakaladılar ve hiç yenilmediler. Onlara ilk yenilgiyi biz tattırmalıyız. Bunun için de savunmada ilk düdükten son düdüğe kadar çok dikkatli olmalıyız. Ayrıca hücum hattında da son haftalardaki gibi cömert davranmadan, daha bitirici olmamız şart" dediği öğrenildi.
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Son Dakika › Spor › Tek bir isteği var! İsmail Kartal'dan Antalyaspor maçı öncesi tüm takıma net uyarı - Son Dakika
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