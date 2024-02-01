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Tek bir isteği var! İsmail Kartal'dan Antalyaspor maçı öncesi tüm takıma net uyarı - Son Dakika
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Spor

Tek bir isteği var! İsmail Kartal'dan Antalyaspor maçı öncesi tüm takıma net uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 24. haftasında deplasmanda oynanacak Antalyaspor mücadelesi öncesi takımına bir konuşma yaptı. Öğrencilerini uyaran Kartal, "Sergen Yalçın göreve geldikten sonra da iyi bir hava yakaladılar ve hiç yenilmediler. Onlara ilk yenilgiyi biz tattırmalıyız. Bunun için de savunmada ilk düdükten son düdüğe kadar çok dikkatli olmalıyız" dedi.

01.02.2024 08:55  Güncelleme: 09:00
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri Sergen Yalçın'ın öğrencilerine karşı mücadele edecek.

ANTALYASPOR KAYBETMİYOR

Antalyaspor, Sergen Yalçın geldiğinden beri 6 maçta da kaybetmedi. Üstelik Yalçın, Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

"ONLARA İLK YENİLGİYİ TATTIRMALIYIZ"

Maç öncesi konuşan Kartal'ın takıma, "Antalyaspor'un ne kadar tehlikeli ve dirençli bir rakip olduğunu biliyoruz. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra da iyi bir hava yakaladılar ve hiç yenilmediler. Onlara ilk yenilgiyi biz tattırmalıyız. Bunun için de savunmada ilk düdükten son düdüğe kadar çok dikkatli olmalıyız. Ayrıca hücum hattında da son haftalardaki gibi cömert davranmadan, daha bitirici olmamız şart" dediği öğrenildi.

Tek bir isteği var! İsmail Kartal\'dan Antalyaspor maçı öncesi tüm takıma net uyarı

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İsmail Kartal, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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