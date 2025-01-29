İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım

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İran ekibi Persepolis'e imza atan İsmail Kartal, basın toplantısında Fenerbahçe'den ayrılışı ile ilgili de konuştu. Kartal, ''İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım'' dedi.

29.01.2025 22:08
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İran Pers Körfez Pro Ligi takımlarından Persepolis'e imza atan teknik direktör İsmail Kartal eski takımı Fenerbahçe'den neden ayrıldığıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TEKLİFLER ALDIM"

İsmail Kartal, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Buraya geliş sürecinde sayın başkan ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce yurt içinden ve yurt dışından bayağı teklif aldım. Persepolis'i çok araştırdım. Çok tutkulu taraftarları var. İran'ın en güçlü, en köklü takımlarından birisi. Sonuçta burada Persepolis'in çok büyük bir camia olduğunu gördükten sonra, çok büyük hedefleri bir kulüp olduğunu gördükten sonra kariyer planlamamı Persepolis ile yapmaya karar verdim. Bu süreçte sayın başkana, yöneticilerime çok teşekkür ederim beni tercih ettikleri için. Buraya gelmemde büyük payı olan sayın başkana da ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım

"NE OLURSA OLSUN KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKARIM"

Kartal, sözlerine, "Benim oyun felsefem, pozitif futbol oynatmak. Sürekli hücum etmeye çalışan, maçları her yerde, nasıl olursa olsun kazanmak için sahaya çıkan bir teknik direktörüm. Geçen sezon Avrupa Kupaları'nda yarı finalde penaltılarla kaybettik. Ama bütün gol rekorlarını, puan rekorlarını, en çok ceza sahasında gol beklentisi yaratan takım olarak başardık" diye devam etti.

İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞ SÜRECİ: MECBUR KALDIM

Fenerbahçe'den ayrılış süreci ile ilgili konuşan İsmail Kartal, "Fenerbahçe'den ayrılmama gelince, kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Onlara başarılar diliyorum. Artık ben Persepolis'in teknik direktörüyüm. Persepolis için ekibimle birlikte hem saha içinde hem de kulübün teknik, taktik ve tesisleşmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bütün bilgi ve donanımlarımla başkanla birlikte çalışarak, organize ederek temellerini atacağız inşallah" sözlerini sarf etti.

İsmail Kartal\'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cihan Kayan:
    morinho senin kadar olamayacak bak gör İsmail Kartal 78 7 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    başarılar sevgili ismail kardeşim.senin değerin bilinmedi. 31 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Mourinho 12 milyon euro maaşın karşlığını veriyor. Geleneği bozmadı. Kadıköyde Galatasarayın dayağını yedi. Ligde ikinci sıradaki yerini pekiştirdi. 23 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hayaller şampiyonluk gerçekler şerefli 2 cilik fenerbahçenin kaderi budur bu kaderi morinhoda değiştiremez 16 9 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    sen de zerre kadar nefis varsa İsmail hoca Fenerbahçe sayfasını kapatırsın! 15 7 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Madem yabancı bir takıma gidecektin, bari Pers takımına gitmeseydin Hocam ya. 6 15 Yanıtla
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