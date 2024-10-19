İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım

İsmail Kartal\'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor-Galatasaray maçı sırasında sosyal medyadan paylaşım yaparak kafaları karıştırdı. Kartal'ın, geçmiş sezon RAMS Park'ta oynanan bir maçın fotoğrafını paylaşması, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olabileceği iddialarını da beraberinde getirdi.

19.10.2024 21:34
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın Antalyaspor- Galatasaray maçı sırasındaki sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı.

TARAFTARLAR ALEX'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile attığı ilk golün ardından "Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlar yapan Antalyaspor taraftarı, sarı kırmızılıların ikinci golünün ardından "Alex istifa" şeklinde tempo tuttu.

İSMAİL KARTAL'IN PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Öte yandan İsmail Kartal'ın maç sırasında geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta oynanan maçta bir fotoğrafını paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı. İsmail Kartal'ın Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olabileceği iddialarını gündemde.

İşte o paylaşım;

İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • ferhat eser:
    ismail KARTALIN adı 5saraydan büyük değilse ben birşey bilmiyorum 57 154 Yanıtla
    Aa:
    bilmediğin belli zaten 19 4
    Gakko 23:
    Logar kapağı ne işe yarar ise her habere maydonoz olanda o işe yarar 15 1
    Tuna Doğan:
    Serhat senin zaten birşey bilmediğinin hepimiz farkındayız:) 12 0
    serkan guler:
    ferhat senin bildigin tek şey traş boş insan 10 0
    Öner ÖNKOL:
    kına vereyim mi yakarsın 7 1
    Tolga çakır:
    Bilmiyorsun zaten 7 0
    OZKANLI Mikail:
    Tabi canım 5 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat eser yine kaşıntın tutmuş gevşekk 80 18 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    Ferhat senin bi skm bilmediğini zaten herkes biliyor :)) 75 15 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika
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