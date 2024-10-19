Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın Antalyaspor- Galatasaray maçı sırasındaki sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı.
Galatasaray'ın Mauro Icardi ile attığı ilk golün ardından "Söylesene Alex Hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlar yapan Antalyaspor taraftarı, sarı kırmızılıların ikinci golünün ardından "Alex istifa" şeklinde tempo tuttu.
Öte yandan İsmail Kartal'ın maç sırasında geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta oynanan maçta bir fotoğrafını paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı. İsmail Kartal'ın Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olabileceği iddialarını gündemde.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı oynanırken kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika
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