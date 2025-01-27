İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket

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Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta lig lideri TS Tabriz'i 2-0 yendiği maç öncesi stada girer girmez ilk iş olarak mescide gidip namaz kıldığı anlar büyük ilgi çekti.

27.01.2025 09:00
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Persepolis'in yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazandıkları Tractor maçını tribünden takip etti. Karşılaşmanın öncesi ve sonrasında tribünler deneyimli çalıştırıcıya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

İLK MAÇINDA GALİP GELDİ

İsmail Kartal'ın öğrencileri müsabakayı 2-0 kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Persepolis'e galibiyeti getiren goller 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani'den geldi.

STADA GİRER GİRMEZ NAMAZ KILDI

Bu karşılaşma için stadyuma giden tecrübeli teknik adam, maç öncesi mescide giderek namaz kıldı. Orada bulunan bir kişi o anları videoya aldı. İsmail Kartal'ın namaz kılarken çekilen videosu sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

İsmail Kartal\'dan İran\'ı ayağa kaldıran hareket

İsmail Kartal, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mesut Kaya:
    Umarım Show maksatlı yapılmış bir eylem değildir 5 97 Yanıtla
  • Dobraca:
    Nasıl haber başlığı bu? Sanki insanların sinir uçlarıyla oynayan bir hareket yapmış gibi yazmışsınız. Bir Müslüman'ın Müslüman bir ülkede namaz kılması kadar doğal ne olabili. 64 9 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Gitsin teknik direktör olarak katkısını versin..Dertleri müslüman transferi değil,öyle olsa zaten orada da bol bol müslüman var,gerek kalmazdı İsmail Kartal'a... 3 23 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    başlığı atan 13 yaşında 17 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Adam işini biliyor... orası kadıköy değil 4 10 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bizim millet yalakalığı show u sever, italyaya gitseydi bi kilise ziyareti yapardı hamdolsun 1 13 Yanıtla
  • Mehmet72 Dağ:
    sonrada gidip taraftar önunde secdeye kapıldı omurgasız bir adam 1 12 Yanıtla
  • Erdoğan Çiçek:
    Başlık ve haber birbiriyle alakası yok. kalitenizi çok düşürdünüz. 9 1 Yanıtla
  • Fahri Bozkurt:
    ne söv mesut adam namazında 8 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    kendini çok geliştirdi dağlarda 2ay kurtlarla boğuştu yılan yedi solucan yuttu, dini bütün müslüman adam 3 1 Yanıtla
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