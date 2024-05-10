İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım

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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon gösterdiği performansına rağmen eleştiri oklarının hedefi oldu. Yakın çevresine "Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Ben daha ne yapayım" diye dert yandığı iddia edilen Kartal, puan ve gol rekorları kırdığını, 19 maçlık galibiyet serisi yakaladığını belirtti.

10.05.2024 09:22
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Son haftalarda kritik puanlar kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yakın çevresine dert yandı.

"BEN DAHA NE YAPAYIM"

İsmail Kartal'ın yakın çevresine, "Puan rekoru kırdım. Gol rekoru kırdım. 19 maçlık galibiyet serisi yakaladım. Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Hep eleştirildim. Bu süreçte yönetimden bile gerekli desteği almadım" dediği öne sürüldü.

REKORLAR KIRDI

Sahasında sadece 1 kere yenilen, dış sahada mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, üst üste elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ve Konyaspor maçlarında 2'şer puan bıraktı. Fenerbahçe dış sahada oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik alarak 48 puan topladı ve 2020-2021 sezonunda elde ettiği "Dış sahada en fazla puan toplama rekorunu" da geride bıraktı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Anthony Montaja: Zaten matematik bilmiyorsun neden bahsediyorsun sen. Sayısal başarı başarı değildir. Para kazandırmaz kupa kazandırmaz bizi motive etmez. 1 0 Yanıtla

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