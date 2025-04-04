İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum

İsmail Kartal\'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan olayı değerlendirdi. Kartal, ''Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?'' ifadelerini kullandı.

04.04.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-1 kazanarak yarı final bileti aldığı derbinin ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması olayıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA TAHRİK VAR"

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesini değerlendiren İsmail Kartal, "İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe için de konuşan İsmail Kartal, "Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyor, Şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum" sözlerini sarf etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 2-1 sarı-kırmızılılar kazanmış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti. Öte yandan maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 7 isme kırmızı kart çıkarmıştı.

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, İsmail Kartal, Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Deniz Kemal:
    ne yaşandığını bilmeden orada olayı yaşamadan; iftira atma kul hakkı yeme ihtimalini nasıl göze alıyosun ya. Kuldan utanmıyosunuz da, insanda biraz ALLAH korkusu olmalı. 88 255 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Yıllar önce TRABZONSPOR Fener maçında, Oktay'ın şutunu kale çizgisinden eliyle çıkardı İsmail hocam. Hakem devam ettirdi, kendi itiraf etmedi, karşı atakta Fener golü atıp kazanmıştı... Oktay'ın anlattığı video ve el görüntüsü var. Böyle bir adamdur işte hocam. Dürüst bir yaşam dilerim :) 74 104 Yanıtla
  • Kaya Türker:
    Sanki olayı gördü yaşadı. Lakabı çamur olanlardan çamur atmak dışnda başka bi şey çıkmaz zaten. 44 93 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    İsmail hoca sen ordamıydında tahrik vardır diyosun hayrola Okan hoca size ne yaptıda kuyruk acınız bir türlü geçmiyor evet yarışta sizi saf dışı bıraktı ama hazmetmesini öğreneceksiniz morunyoda dahil umarım anlamışsındır.... 31 88 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Okan buruk neden yerlerde kıvrqndı hiç kimse Bi anlam veremedi Bi ufak temasta yerde kaldı acaba Morinho Bi tekme atsaydı Okan hocanın kıçına neler olurdu kimbilir belkide hastahanede gözlerini açardı ya yazık.. 78 14 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    görüntülerden de belli Okan kasindi 56 18 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    İsmail ahocam bu kadro senin elinde olsaydı eminim şimdi şampiyonluk garantilenmişti senin kıymetini bilmeyenler senin ahını aldılar merak etme sen ahın çıkıyo sen gerçek Bi FENERBAHÇELİSİN inşallah birgün tekrar görüşecez iranda sana sonsuz başarılar diliyorum adamsın adam sevgiler. 37 5 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Yaş ilerleyince hemen tahrik oluyor herhalde. Dokunuca da geçiyor 9 3 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    tahrik olsada yaptığı hareket yanlış nasıl barısada tahrik var ama yaptığı hareket yanlış cezası mutlaka olmalı hazımsızlık var. 7 2 Yanıtla
  • Hikmet Özarslan:
    sen nasıl bır a sa lal sın kanka 4 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
İsmail Kartal’dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum
Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş

21:47 İsmail Kartal’dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum
21:01 Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
19:37 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş
19:34 Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
09:34 Araç sahiplerine çifte müjde Araç sahiplerine çifte müjde
09:22 Canlı yayında skandal VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı Canlı yayında skandal! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı
09:18 Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
09:16 Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
09:10 Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
09:08 Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
09:03 Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
09:03 Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 23:25:40. #7.13#
SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk olayı için Galatasaraylıları kızdıracak yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement