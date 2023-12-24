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Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt - Son Dakika
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Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt

Okan Buruk'un derbi sonrası penaltı itirazına İsmail Kartal'dan jet yanıt geldi. Kartal, Okan hocanın "Bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi" sözlerine "Biz baktık penaltıyla hiçbir alakası yok" diyerek yanıt verdi.

24.12.2023 - 22:30,  Güncelleme: 23:06
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray Kadıköy'de golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası "Penaltımız verilmedi" demişti. Buruk'un o sözlerine Kartal'dan yanıt geldi.

"YUMRUK VE PENALTI VARDI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İlk yarı net penaltı var" demişti.

İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a jet yanıt: Alakası yok

"ALAKASI YOK"

Okan Buruk'a yanıt veren İsmail Kartal ise, "Rakip takımın hocası 'Bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi' diyor. Biz baktık penaltıyla hiçbir alakası yok" dedi.

Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk\'un penaltı isyanına İsmail Kartal\'dan jet yanıt
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • Recep Yaşakan: Fenerbahçe kendi evinden oynamaya rağmen Galatasaray daha iyidi en azından gol pozisyonu Fenerbahçe'den daha etkiliydi Galatasaray olsaydı kendi evinde bu maçı alırdı demek ki galatasaray-fenerbahçe de oyun olarak daha iyi oyun oynuyor ve pozisyon analizi yapıyor Yanıtla 45 48
  • mert çelik: kumar nasıl kı yasaksa bahıslerde yasaklansın yok su takım yenerse 3 katı para yok beraberlık olursa su kadar para yasaklanması lazım Yanıtla 49 6
  • Serkan ergezer : FENERBAHÇE KAVGA ETMEYE GELMİŞ Yanıtla 54 87
  • talha özpolat: 36 faul gs 27 faul fb sence hangisi kavga etmeye gelmiş? 9 4

İsmail Kartal, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt - Son Dakika
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