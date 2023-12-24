Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk\'un penaltı isyanına İsmail Kartal\'dan jet yanıt

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray Kadıköy'de golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası "Penaltımız verilmedi" demişti. Buruk'un o sözlerine Kartal'dan yanıt geldi.

"YUMRUK VE PENALTI VARDI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İlk yarı net penaltı var" demişti.

"ALAKASI YOK"

Okan Buruk'a yanıt veren İsmail Kartal ise, "Rakip takımın hocası 'Bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi' diyor. Biz baktık penaltıyla hiçbir alakası yok" dedi.