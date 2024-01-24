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İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, RAMS Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Biz de kendi güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuz zaman herkesi yenebileceğimizi gösterdik. 11'e 11'ken 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonu vardı. 71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz'' ifadelerini kullandı.

24.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 22:57
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKESİ YENEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "Bu galibiyet çok çok önemli. Başakşehir son haftalarda yükselişte ve iyi bir takımdı. Biz de kendi güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuz zaman herkesi yenebileceğimizi gösterdik. 11'e 11'ken 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonu vardı. 71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz." dedi.

"TÜRKİYE'DE REKOR"

Ceza sahasında topla buluşma sayısına da değinen antrenör, "Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde. Bunun 30'u ilk yarı 11'e 11'ken. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha baskılı oynadık. Çok fazla kapandılar. Kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Maçı başından sonuna domine ettik. Kendi futbolumuzu ortaya koyduk. 1-0 kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Maç boyunca pozisyon vermedik . Böylesi maçlar stresli ve gergin olur. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum "yorumunu yaptı.

İsmail Kartal\'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Recep Yaşakan: İsmail saha kenarında sanki uzatmalara oynuyordu bu maç onun için son şanstır bu maçı da zoraki 90'larda aldı şans Yanıtla 71 37
  • Uğur RİZE: Yakında balonunuz söner Yanıtla 67 15
  • abdurrahman akkemik: O gol sanki senin orda duyulmuş acı yapmış 9 28

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı - Son Dakika
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