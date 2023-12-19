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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kaysersipor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Miha Zajc, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Ryan Kent ve Edin Dzeko kafilede yer almadı.
İşte sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu;
Son Dakika › Spor › Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu - Son Dakika