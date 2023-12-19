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Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu - Son Dakika
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Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu

Süper Lig devi Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan yıdız futbolcu Edin Dzeko kafileye dahil edilmedi.

19.12.2023 - 16:14,  Güncelleme: 16:19
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kaysersipor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Miha Zajc, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Ryan Kent ve Edin Dzeko kafilede yer almadı.

İşte sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu;

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Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe\'nin Kayserispor kamp kadrosu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu - Son Dakika
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