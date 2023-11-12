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Taraftarın gözü kulağı ondaydı! İsmail Kartal, Fred'i neden kadroya almadığını açık açık söyledi - Son Dakika

Taraftarın gözü kulağı ondaydı! İsmail Kartal, Fred'i neden kadroya almadığını açık açık söyledi

12.11.2023 18:25  - Güncelleme: 18:30

Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan ve durumu merak edilen yıldız futbolcu Fred hakkında da konuştu. Kartal, "Doktorla beraber oturup konuştuk, "Oynayamayacak" durumda. Riske edip sakatlığı ilerlemesin diye kadroya almadım" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Rakiplerimizin kaybetmesiyle kazanmasıyla ilgilenmiyoruz. Tabii ki kaybetmesi bizim için önemli. Biz kazanmak için geldik. Fenerbahçe, her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkar. Moral motivasyon iyi durumda. 3 puan alıp milli araya moralli gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, Fred hakkındaki tek gerçeği söyledi:

"SAKATLIĞI İLERLEMESİN DİYE KADROYA ALMADIM"

Takımın bel kemiği Fred'i neden kadroya almadığını söyleyen Kartal, "Fred'i antrenmanda denedik. Kendisiyle konuştuk. Koşularında bir şey yok ama 1-2 pozisyonlarda ağrı hissetti. Doktorla beraber oturup konuştuk, "Oynayamayacak" durumda. Riske edip sakatlığı ilerlemesin diye kadroya almadım" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal, Fred hakkındaki tek gerçeği söyledi:
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın gözü kulağı ondaydı! İsmail Kartal, Fred'i neden kadroya almadığını açık açık söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarın gözü kulağı ondaydı! İsmail Kartal, Fred'i neden kadroya almadığını açık açık söyledi - Son Dakika
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