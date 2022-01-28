SPOR Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı lacivertli takımda Novak'ın tedavisi devam ederken, Serdar Aziz ise takımdan ayrı, sahada bireysel olarak çalıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, genç oyuncularla yakından ilgilendi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'na verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi teknik direktör İsmail Kartal, takımla bir konuşma yaptı. İlk 15 dakikası basına açık antrenmanda sarı lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalıştı. Düz koşuyla başlayan antrenman, pas ve yükleme organizasyonlarıyla devam ederken, taktik maçla sona erdi. Kaleciler ise kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, kampa götürdüğü genç oyuncularla yakından ilgilenirken, Miha Zajc ile de kısa süreli konuştu.

TABLETLE ANTRENMAN NOTLARINI İNCELEDİİsmail Kartal, çalışma boyunca elindeki tabletle antrenman notlarını inceledi. Kartal, sık sık tablete bakarak notları gözlemledi. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel çalıştı. Novak'ın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Sarı lacivertliler hazırlıklarını, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.