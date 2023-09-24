İsmail Kartal: Hakem konusunda konuşmak istemiyorum - Son Dakika

İsmail Kartal: Hakem konusunda konuşmak istemiyorum

Son Güncelleme: 25.09.2023 00:07

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Maçın kolay olmayacağını bildiklerini ve tüm planlarının tuttuğunu belirten Kartal, galibiyet serisinin 12'ye çıktığını ancak bunlara bakmadıklarını ifade etti. Kartal, hakem konusunda konuşmak istemediğini, bazı kararların nasıl verildiğini anlamadığını dile getirdi.

Süper Lig lideri Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"SERİ 12'YE ÇIKMIŞ 15'E ÇIKMIŞ BUNLARA BAKMIYORUZ"

Yakaladıkları çılgın seri hakkında konuşan Kartal, galibiyet serisinin 12 maça çıkmasına yönelik gelen sorunun ardından, "Galibiyet 12'ye, 15'e çıkmış, bunlara bakmıyoruz. Maç maç en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir maçına az bir süre var. Yine en iyi şekilde Başakşehir maçına da hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER EŞİT OLSUN"

Hakemler hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Ben çalıştığım kulüplerde hemen hemen hiç hakem hakkında konuşmadım. Ancak bugün verilen kararları herkes gördü. Çok açık ve net. Yani göz göre göre... Benim takımımın, oyuncularımın vermiş olduğu mücadelenin, emeğin bir karşılığı olması lazım. Değil mi? Hepimiz vicdanlı, inançlı insanlarız. Onun için biraz da hakemlerimizin dikkat etmesini istiyorum. Objektif olsunlar. Neyi görüyorlarsa onu versinler. Ne varsa onu çalsınlar. Bize göre, ona göre değil. Hakemler herkese aynı olsun. Eşit olsunlar. Benim isyanım oydu. Çok fazla hakem hakkında konuşmayacağım. Herhalde bu konuyla ilgili yönetimimiz bir açıklama yapacaktır" dedi.

NASIL OLUYOR?

İsmail Kartal, sarı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine, "Ben bugüne kadar çalıştığım tüm kulüplerde hakemler hakkında konuşmadım. Yine konuşmak istemiyorum. Ama bazı kararlar veriliyor... Nasıl oluyor? Bazı şeyler yaşanıyor. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili yönetim bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Çok fazla bu konulara girmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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