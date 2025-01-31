İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı

Muhammedd:

Fenerbahçe KART görme sayısında grubu 1. sırada bitirdi! Türkiye liginde ise bu sene de en az kart gören takımlardan! Çok uzun zamandır ligde kırmızı hiç verilmiyor, rakiplerine penaltı çalınmıyor! Türk hakemlerinin ittirmesine alıştın sen FBde, orada bunlar olmadan bir şey yapamazsın.