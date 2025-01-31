İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı

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İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, deplasmanda Khuzestan ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Persepolis'in golünü 39. dakikada Isa Alekasir atarken, Khuzestan'ın beraberlik golü 78. dakikada Zadeh Attar'dan geldi.

31.01.2025 17:54  Güncelleme: 18:12
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İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, konuk oldukları Khuzestan ile 1-1 berabere kaldı. Shohadeye Foolad Khoozestan Stadyumu'nda oynanan maçta Persepolis'in golünü dakika 39'da Isa Alekasir kaydetti. Khuzestan'a beraberliği getiren golü ise dakika 78'de Zadeh Attar'dan geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 34'e yükseltirken, Khuzestan ise 35 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis sahasında GOL Gohar'ı konuk edecek. Khuzestan ise Kheybar deplasmanına konuk olacak.

İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı

İsmail Kartal, Körfez, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Muhammedd:
    Taklacı Valencia'yı, FB'nin hakemlerini ve şikeye göz yuman federasyon yetkililerini transfer etsin bir an önce 69 11 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Fenerbahçe KART görme sayısında grubu 1. sırada bitirdi! Türkiye liginde ise bu sene de en az kart gören takımlardan! Çok uzun zamandır ligde kırmızı hiç verilmiyor, rakiplerine penaltı çalınmıyor! Türk hakemlerinin ittirmesine alıştın sen FBde, orada bunlar olmadan bir şey yapamazsın. 45 9 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Uydurma penaltılar olmadan sen ne yapabilirsin ki? 38 8 Yanıtla
  • Semih:
    Sahtekarlığı yerlerde yuvarlanma antrenmaları henüz sonuç vermemiş herhalde, rekor uydurma penaltırlar almadan olmaz hocam. 31 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Vasıfsız 18 6 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Avrupa liginde tüm olumlu istatistiklerde, gol sayısı şut sayısı gol beklentisi avrupa lideri GS. Tüm olumsuz istatistiklerde ise FB başta, en çok kart gören takım FB. Alıştı FBliler ligde kayrılmaya, seni de alıştırdılar dışarı çıkınca bir şey yapamıyorsunuz. 17 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    teknik taktik bilmiyorki ulkenin ici bos 21 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Yıllar önce TRABZONSPOR Fener maçında, Oktay'ın şutunu kale çizgisinden eliyle çıkardı, hakem devam ettirdi, kendi itiraf etmedi. karşı atakta Fener golü atıp kazanmıştı... Oktay'ın anlattığı video ve el görüntüsü var. Dürüst bir yaşam dilerim. 16 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Okan burukun dayağını yiyen yurt dışına kaçıyor. 8 8 Yanıtla
  • Mehmet İsmailoğlu:
    bakalım neler yapıcan İsmail hoca Fenerbahçe onu yaptım bunu yaptım diyordun görelim hocalığını 13 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı - Son Dakika
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