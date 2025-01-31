İran Pers Körfez Pro Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı.
Persepolis, deneyimli teknik adamın eski takımı Fenerbahçe'den öğrencisi olan ve Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Serdar Dursun, bu sezon Alanyaspor formasıyla 15 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki tecrübeli forvet, 534 dakika süre alsa da bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı ya da asist yapamadı.
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