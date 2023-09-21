İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi, Sezona 11'de 11'lik Galibiyet Serisiyle Başladı - Son Dakika

İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi, Sezona 11'de 11'lik Galibiyet Serisiyle Başladı

Son Güncelleme: 21.09.2023 23:42

Fenerbahçe, bu sezon 11 maçta 11 galibiyet alarak mükemmel bir seriye imza attı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli takım, sezonun ilk resmi maçından itibaren toplam 11 maçta tamamından galibiyet çıkarmayı başardı. Fenerbahçe, bu maçlarda 32 kez fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 6 gol gördü. Nordsjaelland'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'nin bu sezonki galibiyet serisi 11 maça çıktı.

Son olarak Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin bu sezonki galibiyet serisi 11 maça çıktı.

BU SEZON 11 GALİBİYET

Sarı lacivertli takım Zimbru maçıyla başlayan bu sezonun resmi maç maratonunda toplam 11 maça çıkarken tamamından galibiyet çıkarmayı başardı.

GOL DE YEMİYORLAR

26 Temmuz'da sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

İşte İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe;

  • 5-0 Zimbru
  • 4-0 Zimbru
  • 3-1 Maribor
  • 2-1 Gaziantep
  • 3-0 Maribor
  • 2-0 Samsunspor
  • 5-1 Twente
  • 1-0 Twente
  • 1-0 Ankaragücü
  • 3-2 Antalyaspor
  • 3-1 Nordsjaelland
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi, Sezona 11'de 11'lik Galibiyet Serisiyle Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi, Sezona 11'de 11'lik Galibiyet Serisiyle Başladı - Son Dakika
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