İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri

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Fenerbahçe'de yeni sezonun yapılanması için harekete geçildi. Başkan Ali Koç, İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alırken, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sözlü anlaşma sağladı. Eğer Koç başkanlık görevine devam ederse, Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

06.05.2024 11:50  Güncelleme: 11:55
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Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gelecek sezonun yapılanmasına başladı bile.

JOSE MOURINHO İLE ANLŞTI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Koç, İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alırken dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı. Koç görevine devam ederse başarılı teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri,

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Ali Koç, görevine devam ederse Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor. Kariyerine 2000'de Benfica'nın başına geçerek başlayan Jose Mourinho adını elit teknik direktörler arasına yazdırmış bir isim. 2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bir de UEFA Kupası'nın sahibi oldu.

BAŞARILARI SAYMAKLA BİTMEZ

Mourinho'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk bulunuyor.

İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri,
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oooo: Fenerbahçe ye gelmez de Gelirse de kariyeri biter 3 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Eeee Ali koç ne diyordu. Portekizliler yüzünden şampiyon olamadık diyordu. Vitor pereira üçlü defans oynattı diye eleştirdi. Jesusu farklı eleştirdi. 2 0 Yanıtla
  • Murat Karakaya: Ali Koç sen o takımın başında olma.....kim gelirse gelsin ama sen git... 1 0 Yanıtla

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