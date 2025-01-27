İsmail Kartal, Türkiye\'den golcü transferi yapacak

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İran Pers Körfez Pro Ligi takımlarında Persepolis'in başına geçen teknik direktör İsmail Kartal, imza töreninde Türkiye'den transfer yapmak istediklerini söylemişti. Kartal'ın Süper Lig'den talip olduğu isimler ortaya çıktı.

İSMAİL KARTAL'IN O SÖZLERİ

İsmail Kartal, geçtiğimiz cumartesi günü İran'a giderken havalimanında yaptığı açıklamada, "Türkiye'den götürmek istediğim oyuncular var. Görüşüyoruz. Transferin bitmesine birkaç gün kaldı. Alabilirsek, buradan takip ettiğim, bildiğim oyuncular var. Onları almak için uğraşacağız. Türkiye'den takip ettiğimiz, birlikte çalışmak istediğim oyuncular var" sözlerini sarf etmişti.

SERDAR DURSUN YA DA CENK TOSUN'U İSTİYOR

İran'dan İvna'nın haberine göre, Persepolis'in CEO'su Reza Darvish, Türkiye'den Alman asıllı bir forvetle görüştüklerini doğruladı. Darvish'in bu açıklamasının ardından Persepolis'in gündemindeki isimlerin Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun ve Fenerbahçe'den Cenk Tosun olduğu öne sürüldü. İki futbolcunun piyasa durumlarına değinildi ve Serdar Dursun'un 400 bin euroluk güncel piyasa değeri ile 1.4 milyon euroluk Cenk Tosun'a göre transferinin daha yakın olduğu iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun, daha önce Fenerbahçe'de 2 dönem İsmail Kartal ile birlikte çalışmıştı. Bu sezon 15 maçta sahaya çıkan Serdar, henüz gol sevinci yaşayamadı.Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ve 11 maçta süre bulan 33 yaşındaki Cenk Tosun ise 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.