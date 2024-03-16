İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon\'da diken üstünde oynayacak

Zonguldak'ta Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü anma programı düzenlenecek

Zonguldak Valiliği tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla düzenlenen program çerçevesinde 18 Mart günü Şehitler Anıtı'na çelenk sunulacak. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri törenin ardından Şehitler Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret edecek. Program, şehitlik ziyareti, okul programı, mevlid programı ve gösteri etkinliklerinden oluşacak.