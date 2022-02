İsmail Kartal: Kendi evimizde kaybetmeyi düşünmüyorduk

"Golü bulduk ama üst üste iki gol dengemizi bozdu"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maç 1-1 iken boş kaleye kaçan gol var. Sonuç olarak bugün 3-2 kaybettik. Kendi evimizde kaybetmeyi düşünmüyorduk" dedi.UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile futbolculardan Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal, sahadan mağlubiyetle ayrılmalarına rağmen rövanş maçında turu geçebileceklerini belirterek, "Basın toplantısında yaptığım konuşmalarda gerçekten dinamik bir takım olduğundan bahsetmiştim. Bugün de beklediğimiz gibi bir rakiple karşılaştık. İlk yarının sonunda beklemediğimiz bir gol yedik ve reaksiyon veremedik. İkinci yarı iyi başladık. Yaptığımız bir hata vardı. Rakip bekliyordu ve biz de geriden rakibi üstümüze çekip arkadaki boşlukları değerlendirmek istiyorduk. İlk yarı fazla uzun oynadık ve o bize kontra ataklara dönüştü. Bu oynamak istediğimiz oyun değildi. Sonra bunu toparladık ve daha dengeli bir oyun ortaya koyduk. Golle başladık ama iki dakikada iki gol yememiz bizim gerçekten dengemizi bozdu. Bir gol daha bulduk ve maçı 3-2 kaybettik. Gol pozisyonlarına baktığımızda eşit. Onlar değerlendirdiler ve galibiyetle ayrıldılar. Burada her şey bitmedi. Bu turnuvanın yeni kurallarına göre Prag'ı orada yenip turu geçebiliriz. Oyuncularla bunu konuştuk. Hatayspor maçını düşünüyoruz artık. Yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Hastalıklar, sakatlıklar, cezalar devam ediyor takımımızda. Biz de rotasyon yaparak daha fazla sakatlık yaşamamak için değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu maç geride kaldı. Pazar günü Hatay maçımız var" diye konuştu."GOLÜ BULDUK AMA ÜST ÜSTE İKİ GOL DENGEMİZİ BOZDU" Devre arasında soyunma odasında neler konuşulduğunun sorulması üzerine Kartal, "Bir oyuncu değişikliği yaptık, Min-Jae'nin arka adalesinde sertlik oldu ve öyle devam ettik. Daha sakin kalıp kendimiz gibi futbol oynamamızı söyledim futbolculara. Gol yiyebiliriz gol de atabiliriz. Bunu çok fazla kafalarına takmamaları gerektiğini söyledik. Orta sahada yapmamız gerekenleri anlattık. Golü bulduk ama üst üste iki gol dengemizi bozdu. Onu da izledik maçtan sonra. Bu kadar basit gol yemememiz gerekirken bunları yedik. Maç 1-1 iken boş kaleye kaçan gol var. Sonuç olarak bugün 3-2 kaybettik. Kendi evimizde bunu kaybetmeyi düşünmüyorduk" şeklinde konuştu. "TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ, ONLARI MEMNUN EDEMEDİK" İsmail Kartal, 11 sene Fenerbahçe forması giydiğini hatırlatarak, "Burada bir arkadaş bana bağırıyor. Hoca diyor Ferdi'yi niye sol bek oynatıyorsun. Bunu defalarca söyledim, elimizde oyuncu yok mecburen oynatıyorum. Ferdi'yi ön tarafta oynatmak istiyorum ama şu an zor günler geçiriyoruz. Taraftarların sağduyulu olması lazım. Biz kendi evimizde gol yiyebiliriz. Başakşehir maçında da aynısı oldu. Taraftarımızın bize destek olması lazım. Bu zor günlerde birlik olursak başarılı olabiliriz. Onların bize vereceği enerjiye çok ihtiyacımız var. Taraftarımız varsa biz varız. Bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bugünkü durumdan ben gerçekten üzülüyorum. Oyuncularıma da hak veriyorum. 1 gol yiyoruz bir anda bazı oyuncular ıslıklanıyor, oyuna giren yuhalanıyor. Biz taraftarlarımızdan özür diliyoruz kaybettiğimiz için. Onları memnun edemedik. Onların mutlu ve memnun olması için çok çalışıyoruz. Hiç kimse bu ortamdan mutlu değil. Bunu ne kadar başarabiliriz, ben başaracağımızı düşünüyorum takım buna iyi sinyaller veriyor. Kaybettiğimiz maçlara bakarsanız çok da mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Elimizdeki kadroya baktığımız zaman çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Eksik olan bir şeyimiz var. Birkaç maç üst üste kazanmamız lazım özgüven için. Gerçekten sıkıntılarımız var. Taraftarın bize destek vermesi bizimle beraber olması lazım. Zor günlerin beraber üstesinden gelebiliriz. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Onlara diyorum ki biraz daha sakin ve sabırlı olsunlar. Bu futbolculara, bizlere güvenmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı. "BEN FENERBAHÇELİYİM ŞİKAYET EDEMEM" Fenerbahçeli olduğunu ve şikayet edemeyeceğini dile getiren İsmail Kartal, "Başkanımız ve yöneticilerle açık açık konuştuk bazı şeyleri. Devre arası transfer yapmak kolay olmuyor. Bazı oyuncuları istedik, çok ciddi girişimler oldu. O kulüpler hem oyuncuları vermek istemedi hem de maliyetleri çok yüksek oldu. Finansal Fair-Play'den dolayı da alamadık. Bazılarını alabilirdik, ara oyuncu baktık. Almış olmak için almayalım, dedim. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak, takıma güven verecek oyuncuların işini hafifleten oyuncular almamız gerekiyordu. Olmadı, başaramadık, yapamadık. Artık inşallah sezon sonu olacak. 3'lü sistemden 4'lü sisteme geçtik. Hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmeden Fenerbahçe ruhunu ortaya koyabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Oyuncularım çok iyi niyetli. Ferdi'nin attığı golü 1 haftadır çalışıyoruz. Ferdi dün antrenmanda 2 tane attım şimdi de 1 tane attım dedi. Oyuncuların moralini arttırmaya çalışıyorum, şu ara bir şanssızlık yaşıyoruz. Bunlara sığınacak değilim. Elimden geldiği kadar arkadaşlarımla beraber nasıl daha fazla mücadele edebiliriz, nasıl topu elimizde tutup oynayabiliriz yönünde çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.Öte yandan İsmail Kartal, genç oyunculara daha fazla süre vereceğini ifade ederek sözlerini noktaladı. FERDİ KADIOĞLU: ZOR BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK AMA HALA HAYATTAYIZ

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, "Zor bir rakibe karşı oynadık ama hala hayattayız. İlk yarıda işleri kendilerimiz için zorlaştırdık. Golleri rakibe biz hediye ettik. İkinci yarıya çok iyi başlamıştık 1-1'i bulduk ama rakibimiz öne geçti. Önümüzdeki hafta bu durumu Prag'da değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım. Kontrat ile olan konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Bu sene çok farklı pozisyonda oynadım ama hangi pozisyonda oynadığım fark etmez. Hocamız bana o özgürlüğü veriyor. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım hocamız bana o güveni veriyor. Nerede hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok" dedi.