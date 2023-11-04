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İsmail Kartal maç öncesi mesajı verdi: Bahanelere sığınmam - Son Dakika

İsmail Kartal maç öncesi mesajı verdi: Bahanelere sığınmam

Son Güncelleme: 04.11.2023 18:23

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, maça çok iyi hazırlandıklarını ve 3 puan almayı hedeflediklerini belirtti. Sakat ve cezalı oyunculara sığınmayacaklarını ifade eden Kartal, takımına güvendiğini dile getirdi.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ"

Maç hakkında konuşan Kartal, "Biz her maça iyi hazırlandığımız gibi bu maça da 6 gün içerisinde çok iyi hazırlandık. Fenerbahçe-Trabzonspor maçları yüksek tempolu ve güzel olur. Bu tip maçların ne kadar önemli olduğunu oyuncularıma anlattım, oyuncularım da bilincindeler. 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAHANELERE SIĞINMAM"

Sakatlıklara da değinen başarılı çalıştırıcı, "Ben sezon başı da söylemiştim. Çok fazla sakat, cezalı oyuncuya sığınan biri değilim. Çubuklu formayı giyen her oyuncu benim için değerlidir. Bugün de formayı giyen oyuncularıma güveniyorum" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal maç öncesi mesajı verdi: Bahanelere sığınmam - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal maç öncesi mesajı verdi: Bahanelere sığınmam - Son Dakika
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