İsmail Kartal: 'Nasıl olsa 10 kişiler' rehavetine kapıldık ve kaybettik - Son Dakika
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İsmail Kartal: 'Nasıl olsa 10 kişiler' rehavetine kapıldık ve kaybettik

İsmail Kartal: 'Nasıl olsa 10 kişiler' rehavetine kapıldık ve kaybettik

07.02.2021 21:39

Süper Lig'in 24'üncü haftasına İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 24'üncü haftasına İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik  Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın dengeli başladığını belirten İsmail Kartal, "Beşiktaş 10 kişi kalana kadar maç ortadaydı. Oyunun kontrolünü ele aldık. Çok fazla bir şey üretemedik. İlk yarının sonuna doğru da kontrol Beşiktaş'a geçti. İkinci yarıdaki değişikliklerle dengeledik. Önden baskı kurmaya çalıştık. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen daha çok istedi, daha çok mücadele etti. Beşiktaş 10 kişi de kalsa kaliteli takım. Kaybettik, çok konuşacak bir şey yok. Onlar hak etti. Tebrik ediyorum. Bizde de bazı oyuncularımız istedi. 10 kişi kalan takıma karşı, 'Nasıl olsa 10 kişiler' rehavetine kapıldık ve kaybettik. Beşiktaş'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Nasıl olsa 10 kişiler' rehavetine kapıldık ve kaybettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal: 'Nasıl olsa 10 kişiler' rehavetine kapıldık ve kaybettik - Son Dakika
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