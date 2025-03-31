İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı - Son Dakika
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İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı

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İsmail Kartal, Persepolis'in Shams Azar'a 3-2 kaybettiği maçın ardından rakip takımın hocası Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayı reddetti.

31.03.2025 08:29
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İran Ligi'nde İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Shams Azar Qazvin'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

ELİNİ SIKMADI

İki takımın yedek kulübesi arasında maçın son düdüğü sonrası tartışma çıktı. İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayı reddetti.

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren İsmail Kartal, "Beklediğim kaliteyi gösteremedik. Milli oyuncularımızın birçoğu yorgundu. Geçtiğimiz hafta iyi antrenman yapamayan birkaç sakat futbolcumuz vardı ama bunlar bahane olmamalı." dedi.

Kartal, sözlerine, "Persepolis, sahaya her çıktığında savaşmalı ve iyi oynamalı. Rakibimiz çok iyi mücadele etti ve kazanmayı hak etti, onları kutluyorum ama şunu da söylemek istiyorum; biz futbol oynamak isteyen bir takımız." diye devam etti.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR ZAMAN KAYBI YOK"

Karşılaşmanın hakemleri için tepki gösteren İsmail Kartal, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zaman kaybı yok! Hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli. Her maçta rakip yedek kulübesi hakemin üzerinde baskı kuruyor. Burada, daha önce görmediğim şeyler görüyorum ve bunlar normal değil" dedi.

Kartal, son olarak, "Sezon sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elimizdeki oyuncularla devam etmek zorundayız. Sezona devam etmeliyiz. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Oyuncular bu maçtan bir ders çıkarmalı" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı

İsmail Kartal, Dünya, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    NORMAL DIR ŞİKEDEN BAHÇE LI TİP ONDAN DOLAYI OKAN BURUK DUNYA DEVI GALATASARAY DA. SEN IRAN DA 2 11 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    türk olduğunu belli etmiş. bu bir oyun sonuçta savaş değil. 3 9 Yanıtla
  • Behzat:
    vala ben Yakıştıramadım sana. 5 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bunun oglu Silivri'de degilmi 2 2 Yanıtla
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