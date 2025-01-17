İsmail Kartal, Süper Lig\'den gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti

Spor

Son olarak Süper Lig devi Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra birçok teklif aldı. İsmail Kartal'ın kapısını çalan takımlardan biri de Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawon olmuştu. İsmail Kartal'a Suudi Arabistan sonrası bir teklif de Süper Lig'den geldi.

REDDETTİ

Sporx'in haberine göre İsmail Kartal'a teklif götüren son takım Kayserispor oldu. Ancak 63 yaşındaki teknik adam, Kayserispor'un teklifini geri çevirdi.

SUMUDICA GELEBİLİR

İsmail Kartal'ın teklifi reddetmesinin ardından, Kayserispor yönetimi gözünü Marius Sumudica'ya çevirdi. Daha önce Kayserispor'da başarılı bir dönem geçiren Sumudica ile temaslarını sürdüren Başkan Açıkalın, alternatif isimler üzerinde de duruyor.