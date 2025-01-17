İsmail Kartal, Süper Lig'den gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal, Süper Lig'den gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, en son Fenerbahçe'yi çalıştıran ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawon'dan teklif alan İsmail Kartal'a teklif götürdü. Ancak 63 yaşındaki teknik adam, Kayserispor'un teklifini geri çevirdi.

17.01.2025 15:22
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Son olarak Süper Lig devi Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra birçok teklif aldı. İsmail Kartal'ın kapısını çalan takımlardan biri de Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawon olmuştu. İsmail Kartal'a Suudi Arabistan sonrası bir teklif de Süper Lig'den geldi.

REDDETTİ

Sporx'in haberine göre İsmail Kartal'a teklif götüren son takım Kayserispor oldu. Ancak 63 yaşındaki teknik adam, Kayserispor'un teklifini geri çevirdi.

SUMUDICA GELEBİLİR

İsmail Kartal'ın teklifi reddetmesinin ardından, Kayserispor yönetimi gözünü Marius Sumudica'ya çevirdi. Daha önce Kayserispor'da başarılı bir dönem geçiren Sumudica ile temaslarını sürdüren Başkan Açıkalın, alternatif isimler üzerinde de duruyor.

İsmail Kartal, Süper Lig\'den gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti

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Son Dakika Spor İsmail Kartal, Süper Lig'den gelen teklifi hiç düşünmeden reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Ankaragücü ve Fenerbahçe gibi büyük takımlar çalıştıran adama eziktaşa git diyosunuz. Boş yapmayın adam eziktaşı reddetti küçük takım çalıştırmıyor. 22 2 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    Şu adam 8taşa gitsede kurtarsa biraz ligde heycan olsa acıyorum , beŞŞŞiktaşa 10 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    İsmail Kartal adamdır Aziz Yıldırımi bekliyor sezon sonu 6 4 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    al gönder al gönder al gönder hep aynı kısır döngü lucesku gibi adam medyamızı sevdirdi kendisini sumudica 1 3 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    aman hacı İsmail az sabır, fırıldak Mourinhonun kalemini kırdı kıracak, fenerin gönüllerin şampiyonu ligin 2. olması için sana ihtiyacı var 4 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    morkoyunu bekliyor zavallı Ali gel topu al at Ali at gel Ali gel ağıt Ali sgit bekle Ali bekle 0 0 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    morinin gitmesini bekliyor :) 0 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    İSMAİL KARTAL DA HAYSİYET VARSA BİR DAHA FENERE DÖNMEZ. DİYCEMDE DÖNER. KARTAL 4 GÖZLE MOURİNHO NUN İSTİFASINI BEKLİYOR.DA AVUCUNU YALAR. F.BAHÇE MOURİNHO YOYA 40 MİLYON EURO TAZMİNAT VERMEZ. 0 0 Yanıtla
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