İsmail Kartal Süper Lig\'e geri dönüyor

VURKAÇOĞLU:

Eğer azda olsa gururun varsa sakın Fenere gelme İsmail hoca sen değer verilmesi gereken bir hocasın ama saldırgan olmadığından yaptıkların göze görünmüyor.Bir de en şansız tarafın Ligde Galatasaray gibi sünya deviyle yarışman