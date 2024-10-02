İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor

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Fenerbahçe'den ayrılan ve bir süre boşta kalan tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın Kayserispor'un yeni teknik direktörü olacağı öne sürüldü.

02.10.2024 10:49  Güncelleme: 11:07
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı ve bir süredir boşta olan tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

KAYSERİSPOR'UN BAŞINA GEÇECEK

Sözcü'nün haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın geçeceği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bırakma kararı alan Burak Yılmaz'ın ardından Kayserispor yönetiminin İsmail Kartal ile temas halinde olduğu ileri sürülürken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapacağı da belirtiliyor.

İsmail Kartal Süper Lig\'e geri dönüyor

İsmail Kartal, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yaşar Koldemir:
    Ali Koç, bekle İsmail demişti... 12 12 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    hakemler olmadan orada kaç puan toplayabilir ki. Beklesin Morinho kovulunca yerine gecer 5 4 Yanıtla
  • Atilla levent:
    golcüsü yokki Ismail ne yapsin 4 2 Yanıtla
  • Feridun Toprak:
    hmm anlaşıldı 6 puanı burda cebe koyacak fenevbahçe vay be şampiyon olabilmek için her yolu deniyorlar 3 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Eğer azda olsa gururun varsa sakın Fenere gelme İsmail hoca sen değer verilmesi gereken bir hocasın ama saldırgan olmadığından yaptıkların göze görünmüyor.Bir de en şansız tarafın Ligde Galatasaray gibi sünya deviyle yarışman 1 0 Yanıtla
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