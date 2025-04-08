İsmail Kartal, Türkiye\'den bir transfer daha yapıyor

Ocak ayı sonunda İran temsilcisi Persepolis'in başına geçen teknik direktör İsmail Kartal, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gider gitmez Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan Serdar Dursun'u yanına alan Kartal, Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

3 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

İran basınında yer alan habere göre; İsmail Kartal, 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. İsmail Kartal'ın biletini kestiği isimlerin kaleci Alexis Guendouz, stoper Giorgi Gvelesiani ve sağ bek Ayoub El Amloud olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN ORTA SAHA ALACAK

Yine haberde İsmail Kartal'ın Türkiye'den bir orta saha oyuncusunu transfer etmeye hazırlandığı ve oyuncuyla görüşmelere başlanacağı vurgulandı. Hatırlanacağı üzere tecrübeli teknik adam, Persepolis'e imza attıktan kısa bir süre sonra Serdar Dursun'u takıma kazandırmıştı.