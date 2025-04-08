İsmail Kartal, Türkiye'den bir transfer daha yapıyor - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal, Türkiye'den bir transfer daha yapıyor

İsmail Kartal, Türkiye\'den bir transfer daha yapıyor

İran ekibi Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, yeni sezon transfer çalışmalarına erken başladı. Takımdan göndereceği 3 ismi belirleyen Kartal'ın Türkiye'den bir orta saha transferi yapacağı öne sürüldü. Tecrübeli teknik adam, Persepolis'e imza attıktan kısa bir süre sonra Fenerbahçe'den öğrencisi olan Serdar Dursun'u takımına almıştı.

08.04.2025 15:38
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Ocak ayı sonunda İran temsilcisi Persepolis'in başına geçen teknik direktör İsmail Kartal, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gider gitmez Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan Serdar Dursun'u yanına alan Kartal, Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

3 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

İran basınında yer alan habere göre; İsmail Kartal, 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. İsmail Kartal'ın biletini kestiği isimlerin kaleci Alexis Guendouz, stoper Giorgi Gvelesiani ve sağ bek Ayoub El Amloud olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN ORTA SAHA ALACAK

Yine haberde İsmail Kartal'ın Türkiye'den bir orta saha oyuncusunu transfer etmeye hazırlandığı ve oyuncuyla görüşmelere başlanacağı vurgulandı. Hatırlanacağı üzere tecrübeli teknik adam, Persepolis'e imza attıktan kısa bir süre sonra Serdar Dursun'u takıma kazandırmıştı.

Serdar Dursun, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal, Türkiye'den bir transfer daha yapıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Taner Avcı:
    MERT HAKAN de ne olursun.gitsin birazda oraları karıştırsın 2 0 Yanıtla
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