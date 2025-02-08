İsmail Kartal ve Serdar Dursun, İran'da ilkleri yaşadı - Son Dakika
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İsmail Kartal ve Serdar Dursun, İran'da ilkleri yaşadı

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İsmail Kartal'ın yönettiği Persepolis, İran Körfez Pro Ligi'nin 19. haftasında Gol Gohar'ı 1-0 mağlup etti. Kartal'ın takımına galibiyeti getiren golü Serdar Dursun kaydetti. Deneyimli teknik adam takımının başındaki 3. maçında ilk galibiyetini alırken, Serdar da yeni takımıyla ilk gol ve 3 puan sevincini yaşadı.

08.02.2025 19:07  Güncelleme: 19:26
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İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, İran Körfez Pro Ligi'nin 19. hafta maçında Gol Gohar'ı konuk etti. Shahr-e Qods Stadymu'ndaki maçı ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ SERDAR DURSUN'DAN

Persepolis'e galibiyeti getiren tek golü 73. dakikada Serdar Dursun kaydetti. İran ekibine yeni transfer olan ve karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli golcü, ikinci maçında yeni takımı adına ilk golünü atmış oldu. Serdar, aynı zamanda yeni takımıyla da ilk galibiyetini almayı başardı.

İsmail Kartal ve Serdar Dursun, İran'da bir ilki yaşadı

GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Öte yandan Serdar Dursun'un gol sevinci karşılaşmaya damga vurdu. Serdar, galibiyet golünün ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen "Siu" sevincini yaptı. 33 yaşındaki forvetin bu gol sevinci büyük ilgi gördü.

İsmail Kartal ve Serdar Dursun, İran'da ilkleri yaşadı

İSMAİL KARTAL'IN İLK GALİBİYETİ

Takımının başında çıktığı ikinci lig maçında ilk galibiyetini alan İsmail Kartal, 37 puanla 3. sıraya yükseldi. Gol Gohar ise 28 puanda kaldı. Persepolis, İran Körfez Pro Lig'nin gelecek haftasında Aluminium Arak deplasmanına gidecek. Gol Gohar ise Mes Rafsanjan'ı ağırlayacak. İlk lig maçında Khuzestan ile 1-1 berabere kalan Kartal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal'e 4-1 mağlup olmuştu.

İsmail Kartal ve Serdar Dursun, İran\'da ilkleri yaşadı

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Son Dakika Spor İsmail Kartal ve Serdar Dursun, İran'da ilkleri yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Türkiyede şampiyonluk göremeyince yurt dışına savruluyor fenerin umut bağladığı tenekeler. Jesus, Erol bulut, ismail. Mourinho sen de tazminatı alınca yallah arabistana. 16 31 Yanıtla
  • Çelikk:
    vasıfsız eleman 4 10 Yanıtla
  • Orhan kaya:
    türklügümüzle övünürüz ama türk futbolcular en çok biz kötüleriz 9 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    A milli maçta göreceğiz oynarsa 2 2 Yanıtla
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