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İsmail Kartla'la uçuşa geçen Fenerbahçe, bu kez lig tarihine geçti - Son Dakika

İsmail Kartla'la uçuşa geçen Fenerbahçe, bu kez lig tarihine geçti

Son Güncelleme: 22.10.2023 21:43

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk 9 haftadaki tüm maçlarını kazanan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, daha önce 2009-2010 sezonunda ligin ilk 8 haftasında galip gelmişti.

Lige fırtına gibi başlayan ve son olarak sahasında Hatayspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçı da kazanan ilk Türk takımı oldu.

LİG TARİHİNE GEÇTİLER

Hatayspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, bir ilki daha başardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig tarihinde ilk 9 haftadaki tüm maçlarını kazanan ilk ekip olmayı başardı.

2009-2010 SEZONUNDA 8 HAFTAYI NAMAĞLUP TAMAMLADILAR

Sarı-lacivertliler, daha önce de 2009-2010 sezonunda ligin ilk 8 haftasını galibiyetle kapatmış, 9. haftada mağlup olmuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor İsmail Kartla'la uçuşa geçen Fenerbahçe, bu kez lig tarihine geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartla'la uçuşa geçen Fenerbahçe, bu kez lig tarihine geçti - Son Dakika
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