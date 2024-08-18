İsmail Yüksek, Ali Koç'a yapılan saldırıya isyan etti: Nedir bu düşmanlık! - Son Dakika
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İsmail Yüksek, Ali Koç'a yapılan saldırıya isyan etti: Nedir bu düşmanlık!

İsmail Yüksek, Ali Koç\'a yapılan saldırıya isyan etti: Nedir bu düşmanlık!

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından başkan Ali Koç'a yapılan saldırıya sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerin saha dışında kaosa sürüklenmeye çalıştığına vurgu yapan Yüksek, ''Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor'' dedi.

18.08.2024 00:49
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Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, 2-2 biten Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yüksek, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a yapılan saldırıya da sert tepki gösterdi.

"NEDİR BU DÜŞMANLIK!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında konuşan İsmail Yüksek, "Bu düşmanlık... Nedir bu düşmanlık! Ben bunu anlamıyorum. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor. Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor" dedi.

"SAHA DIŞINDA KAOASO SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Takımın saha dışına çıkarılmaya çalışıldığını söyleyen İsmail, "Yeni sezon ve Fenerbahçe yine saha dışında kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bu bizi üzüyor. Eğer saha içinde kalabilirsek Fenerbahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu olaylar inşallah son olur. Üzüntülüyüz. Taraftarımıza yapılanlardan dolayı daha da üzgünüz" sözlerini sarf etti.

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Son Dakika Spor İsmail Yüksek, Ali Koç'a yapılan saldırıya isyan etti: Nedir bu düşmanlık! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Talat Yelbuz: Onu sen sahaya giren, futbolu kaosa sürükleyen baskaniniza sor 71 41 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Galatasarayın stadında yaptıklarınızı hatırlayın. 56 27 Yanıtla
  • Gursel kalen: Ali Koç yalınız değildir nokta. 28 45 Yanıtla
  • ferhat eser: milyonlarca taraftarmı hahahaha:))) 29 34 Yanıtla
  • Ercan Kocak: KAOS VARSA, O DA FENERBAHÇE DİR ZATEN. 40 22 Yanıtla
  • Fatih Kaleli: Zurnanın son deliğide konuştu konu kapandı 21 15 Yanıtla
  • Tata Sata: Ali Koç un sahada ne işi var. normalde yasak 26 9 Yanıtla
  • Halil: Turkiyede futbol bitmiştir dağılın hadiiii 15 14 Yanıtla
  • ferhat eser: Futbol türkiyede bitmiştir bundan sonra bitti gitti uzayın 10 8 Yanıtla
  • Haşmet Bülbül: Boş stada zorla girmeye benzemiyormuş demek ki 0 0 Yanıtla
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