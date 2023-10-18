 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İspanyollar, Arda Güler'in dönüş tarihini manşetten verdi - Son Dakika

İspanyollar, Arda Güler'in dönüş tarihini manşetten verdi

Son Güncelleme: 18.10.2023 13:23

Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Arda Güler'in dönüş tarihini AS gazetesi manşetten verdi. Pazartesi günü takımla antrenmanlara başlayan milli futbolcu, kasım ayında sahada olacak.

İspanyolların AS gazetesi, Real Madrid formasını ilk kez giymek için gün sayan Arda Güler'in kasımda sahalara döneceğini yazdı.

SEVILLA MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Haberde, pazartesi günü takımla çalışmalara başlayan Arda Güler'in Sevilla karşılaşmasında oynamasının zor olduğu belirtilirken, takım kadrosunda ise olması bekleniyor.

İspanya'da gündem Arda Güler! Dönüş tarihini manşetten verdiler

ARDA'YA ÖZEL ANTRENMAN

Ancelotti'nin ekibinde yer alan dünyaca ünlü kondisyoner Antonio Pintus, Arda Güler için özel fizik antrenmanları uyguluyor. Milli futbolcunun sık sık sakatlanmasını fiziksel olarak çok zayıf olmasına bağlayan Pintus, güç idmanlarını ön planda tutuyor.

Real Madrid, Arda Güler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyollar, Arda Güler'in dönüş tarihini manşetten verdi - Son Dakika


Son Dakika
14:23 TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman'ın milli formayı giymek istemediğini açıkladı
14:22 HSBC, Merkez Bankası'nın bu ay faizi yüzde 32,5'e yükseltmesini bekliyor
14:05 ABD Başkanı Biden'dan ''Hastane saldırısında kim sorumlu?'' sorusuna skandal yanıt
14:01 İsrail'in hastane saldırısını "felaket" olarak yorumlayan Putin, bir de çağrı yaptı
13:27 Filistinlilere kapıyı kapatan Sisi'den küstah çıkış: İsrail'de gidebilecekleri çöller var
12:57 Elektrikli kamyon üreticisi Volta Trucks iflas etti
12:52 İspanyollar, Arda Güler'in dönüş tarihini manşetten verdi
12:46 Gazze'nin öncesi ve sonrası fotoğraflara yansıdı
12:38 Buse Sinem İren, vefat eden partneri Seda Fettahoğlu'ndan bahsederken zor anlar yaşadı
12:27 Biden basın toplantısını bitirirken ortalık bir anda karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 14:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: İspanyollar, Arda Güler'in dönüş tarihini manşetten verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement