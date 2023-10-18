İspanyollar, Arda Güler'in dönüş tarihini manşetten verdi

İspanyolların AS gazetesi, Real Madrid formasını ilk kez giymek için gün sayan Arda Güler'in kasımda sahalara döneceğini yazdı.
Haberde, pazartesi günü takımla çalışmalara başlayan Arda Güler'in Sevilla karşılaşmasında oynamasının zor olduğu belirtilirken, takım kadrosunda ise olması bekleniyor.
Ancelotti'nin ekibinde yer alan dünyaca ünlü kondisyoner Antonio Pintus, Arda Güler için özel fizik antrenmanları uyguluyor. Milli futbolcunun sık sık sakatlanmasını fiziksel olarak çok zayıf olmasına bağlayan Pintus, güç idmanlarını ön planda tutuyor.
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