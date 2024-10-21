İspanyol basını yazdı: Ancelotti, Arda Güler'e artık forma vermeyecek - Son Dakika
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İspanyol basını yazdı: Ancelotti, Arda Güler'e artık forma vermeyecek

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Milli futbolcumuz Arda Güler'e yeteri kadar forma vermediği için eleştirilerin hedefinde olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda'ya bir süre daha forma vermeyeceği öne sürüldü.

21.10.2024 15:07
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İspanyol devi Real Madrid'de süre alamadığı için bir türlü gündemden düşmeyen Arda Güler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"ARDA GÜLER'E ŞANS VERMEYECEK"

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Ancelotti'nin önümüzdeki dönemde de Arda Güler'e forma şansı vermesi beklenmiyor.

291 DAKİKA ZOR OYNADI

Arda bu sezon Real Madrid'de toplamda 10 maçta sadece 291 dakika süre aldı. La Liga'da 3 maça ilk 11 de başlayan Arda Güler 4 maça sonradan oyunda girdi. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça sonradan dahil olan Arda Güler Real Madridin oynadığı Uefa Süper Kupa maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu.

İşte Arda'nın forma giydiği maçlar ve süreleri;

  • Real Madrid - Atalanta: 2 dakika süre aldı.
  • Mallorca - Real Madrid: 9 dakika süre aldı.
  • Real Madrid - Real Valladolid: 69 dakika süre aldı.
  • Las Palmas - Real Madrid: 64 dakika süre aldı.
  • Real Sociedad - Real Madrid: 77 dakika süre aldı.
  • Real Madrid - Stuttgart: 22 dakika süre aldı.
  • Real Madrid - Espanyol 55 dakika süre aldı.
İspanyol basını yazdı: Ancelotti, Arda Güler\'e artık forma vermeyecek

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Son Dakika Spor İspanyol basını yazdı: Ancelotti, Arda Güler'e artık forma vermeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mert Nobre:
    O nasıl cümle. Forma artık vermeyecek ne demek. Türkçe öğrenin biraz. Artık forma vermeyecek şeklinde düzeltin 48 9 Yanıtla
  • Fatihin Aslanı null:
    Sırf Türk diye bu çocuğu eziyor arda çık şu realden git başka Avrupa takımlarına barcelonaya falan git yeterli çık şu realden 15 11 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Arda ikinci lig oyuncusu A milli takımında da torpille oynuyor. Çok yakında Türkiye’de. 6 16 Yanıtla
  • sudem meliss:
    arda senin işin bitti 4 4 Yanıtla
  • Hakan Şen:
    Özet şu: Bir Gs li olarak gurur duyup tebrik ediyorum ancak Ardanın şöyle bir sorunu var veya çocuğu o hale getirdiler psikolojisi ile oynadılar Arda çok konuşuyor herşeye müdahale ediyor kendi takımında da Milli takımda da izliyoruz sürekli herşeye karışıyor, yaşını ve yerini bilmesi gerekiyor. Bir süre sonra itici hale gelmeye başlıyor. Eee Ancelotti bu dünya yıldızlarına önderlik eden bir ekol, bir yerden sonra o da acımaz, umarım daha sakin olur yine de gurur duyuyoruz 5 1 Yanıtla
  • Gökhan Biçer:
    Art niyetli çakallar nasılda yorumlarda Ardayı kötülüyor?? çatlayın adiler sizi. Aslan gibi futbolcu. Kalbinizin pisliğini bulaştıramazsınız 1 3 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    Arda güler babanın sözünü dinler barcaya git babanın rızası olmadan yola çıkılmaz 0 0 Yanıtla
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