İspanyol basını yazdı: Ancelotti, Arda Güler\'e artık forma vermeyecek

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Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

İspanyol devi Real Madrid'de süre alamadığı için bir türlü gündemden düşmeyen Arda Güler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"ARDA GÜLER'E ŞANS VERMEYECEK"

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Ancelotti'nin önümüzdeki dönemde de Arda Güler'e forma şansı vermesi beklenmiyor.

291 DAKİKA ZOR OYNADI

Arda bu sezon Real Madrid'de toplamda 10 maçta sadece 291 dakika süre aldı. La Liga'da 3 maça ilk 11 de başlayan Arda Güler 4 maça sonradan oyunda girdi. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça sonradan dahil olan Arda Güler Real Madridin oynadığı Uefa Süper Kupa maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu.

İşte Arda'nın forma giydiği maçlar ve süreleri;