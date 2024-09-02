Arda Güler Real Madrid'de Yetersiz Forma Şansı Buluyor - Son Dakika
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Arda Güler Real Madrid'de Yetersiz Forma Şansı Buluyor

Arda Güler Real Madrid\'de Yetersiz Forma Şansı Buluyor

İspanyol spor basını, Arda Güler'in Real Madrid'deki ikinci sezonunda az forma şansı bulduğunu ve Carlo Ancelotti için bir ilk 11 oyuncusu olmadığını öne sürdü. Real Betis'e karşı oynanan son maçta, Arda'nın soyunma odasına takım arkadaşlarını kutlamadan gitmesi dikkat çekti. Performansı ile tartışmalara neden olan Arda, teknik direktör Ancelotti'nin rotasyonunda istenilen etkiyi yaratamadı.

02.09.2024 16:50
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İspanyol spor basını, Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda Güler'in şu ana kadar oynanan 4 lig maçında az forma şansı bulmasından ve takımdaki rekabetten dolayı Carlo Ancelotti için bir ilk 11 oyuncusu olmadığını savundu. İspanyol gazeteleri, Real Madrid'in son olarak sahasında oynadığı ve Real Betis'e karşı 2-0 kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte Arda Güler'in takım arkadaşlarını kutlamadan soyunma odasına girmesine dikkati çekti.

"İLK 11 OYUNCUSU DEĞİL"

AS Gazetesi "Arda Güler için iyi bir dönem değil." değerlendirmesinde bulunarak, "Real Madridli futbolcu sezon başında arka planda kalıyor. Türk futbolcu, şimdiye kadarki maçlarda dakika aldığı zamanlarda iyi bir performans göstermesine rağmen Carlo Ancelotti için tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değil. Hatta her zaman yedekten girenler arasında da yok. Real Betis maçına hiçbir katkısı olmadı" diye yazdı.

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"TAKIM ARKADAŞLARINI KUTLAMAK İÇİN SAHADA BİLE KALMADI"

İtalyan teknik adamın, Real Betis maçında yedeklerden Brahim Diaz, Endrick, Luka Modric ve Fran Garcia'yı sahaya sürdüğünü hatırlatan İspanyol gazetesi, "Türk futbolcu, hakemin son düdüğüyle birlikte galibiyeti takım arkadaşlarıyla kutlamak için sahada bile kalmadı. Diğer yedek futbolcular takım arkadaşlarını kutlarken, o ciddi bir yüz ifadesiyle soyunma odasına gitti. Bu görüntü, Bernabeu'da gözden kaçmadı" yorumunu yaptı.

İspanyollar amma nankör çıktı! Arda için yaptıkları şey yenilir yutulur cinsten değil

"ARDA GÜLER FORMÜLÜ TUTMADI"

El Mundo gazetesi ise "Ancelotti, Camavinga ve Bellingham'ın sakatlıklarından sonra Modric ve Arda Güler'i denedi ama ikisi de İtalyan teknik adamı ikna edemedi. Real Madrid Teknik Direktörü, Toni Kroos'un yerini alabilecek, takımının akışını sağlamada kilit olacak doğal bir alternatifi henüz bulamadı" diye yazdı.

İspanyollar amma nankör çıktı! Arda için yaptıkları şey yenilir yutulur cinsten değil

"ANCELOTTI'NİN KABUSU OLDU"

El Mundo Deportivo da "Bellingham'ın yerini dolduracak oyuncu Ancelotti'nin kabusu oldu" ifadesini kullanarak, "Bellingham'ın sakatlığından sonra Ancelotti, Valverde ve Tchouameni'nin yanında ilk olarak Arda Güler'i denedi ama bu formül tutmadı. İtalyan teknik adam, Las Palmas maçında Türk futbolcuyu Modric ile değiştirdi ama bu da Real Madrid'e iyi gelmedi. Betis karşısında ise Ceballos'u seçti ama o da bu fırsatı değerlendiremedi" görüşünü savundu.

İspanyollar amma nankör çıktı! Arda için yaptıkları şey yenilir yutulur cinsten değil

ARDA'NIN PERFORMANSI

Real Madrid'e geçen sezon gelen ancak sakatlık sorunundan dolayı çok geç forma şansı bulan Arda Güler, bu sezon biri ilk 11 olmak üzere üç maçta toplam 97 dakika süre aldı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'ya ilk 11'de fırsat verdiği 25 Ağustos'taki Real Valladolid maçından sonra düzenlenen basın toplantısında, gelen sorunun ardından, Brahim Diaz ve Arda Güler arasında şüphelerinin olduğunu ancak sahalarında oynamalarından ve bunun Arda'nın Real Madrid'deki gelişme sürecinin bir parçası olacağı düşüncesiyle Türk futbolcunun ilk 11'de oynamasına karar verdiğini kaydetmişti.

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Son Dakika Spor Arda Güler Real Madrid'de Yetersiz Forma Şansı Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram Yavuz: Luka Modric halen 11 de ise zor 7 0 Yanıtla
  • İbrahim Borinli: bir rahat bırakın şu çocuğu, ne battı birilerine, hiçte öyle bir haber yok, karalama kampanyası yapöayın 3 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Her gün durmadan haber yapın. Yağlayın. Real madrid sesinizi duyar. 2 1 Yanıtla
  • Almila Arya: özür dilete dilete bitirdiniz çocuğu son dakika 2 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Herkesin kabul etmesi gereken bir şey var o da Arda’nın Real Madrid futbolcusu olmadığı. Bunu istesemizde istemesemizde kabul etmek zorundasınız. Yetenek yok, kalite yok, hırs yok neden 11 den oynatsın. Bu gidişle yedekte giremez. Fenerbahçe’ye gelecek ordanda yedek olacak. 0 2 Yanıtla

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