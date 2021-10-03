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Isparta'da gençlere Gökçay'da yeni kaykay pisti oluşturuldu - Son Dakika

Isparta'da gençlere Gökçay'da yeni kaykay pisti oluşturuldu

03.10.2021 15:16
Isparta'da gençlere Gökçay'da yeni kaykay pisti oluşturuldu, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla ilki Çünür Mahallesindeki parkta uygulanan kaykay, paten pistinin bir yenisi de Gökçay Mesireliği alanında yapılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla ilki Çünür Mahallesindeki parkta uygulanan kaykay, paten pistinin bir yenisi de Gökçay Mesireliği alanında yapılıyor. Çocuk oyun parkının hemen alt tarafında bulunan ve havuz olarak inşa edilen 4 bin 500 metrekarelik alan gençlerin yeni kaykay ve paten pisti olarak düzenleniyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında havuzun zemin bölgesi, paten sürüsüne uygun hale getirildi. Zemin betonları yenilenen geniş alanda kaykay platformunun montaj çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalar tüm hızıyla sürerken, gençler ise şimdiden kendileri için oluşturulan alanda paten sürüşlerine başladı. Gençler hem kaykay hem paten hem de bisiklet sürmek için kendileri için çok güzel bir alan kazandırıldığını dile getirdiler. Gençler, "Burası eskiden çok pisti, temizlendi, çok güzel oldu. Bizlere şimdi de parkur yeri yapılıyor. Zemin betonu bize uygun olarak yapıldı, rampalar oluşturuldu" dediler.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü diğer taraftan da çocuk oyun alanlarında yenileme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çocuk oyuncaklarını ve spor aletlerini yenileyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca çocuk oyun guruplarının zemininde bulunan ve deforme olmuş kauçukların da yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezindeki çocuk oyun alanlarının zemininde toplam 8 bin metrekarelik bir alanda kauçuk yenileme işi gerçekleştiriliyor. Müdürlük ayrıca Çayboyu'ndaki yürüyüş yolunda deforme olmuş kauçuk zeminde de tamirat çalışmaları yapıyor. - ISPARTA

Isparta'da gençlere Gökçay'da yeni kaykay pisti oluşturuldu
Isparta'da gençlere Gökçay'da yeni kaykay pisti oluşturuldu
Isparta'da gençlere Gökçay'da yeni kaykay pisti oluşturuldu
Isparta'da gençlere Gökçay'da yeni kaykay pisti oluşturuldu
Isparta'da gençlere Gökçay'da yeni kaykay pisti oluşturuldu

Şükrü Başdeğirmen, oyunlar, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'da gençlere Gökçay'da yeni kaykay pisti oluşturuldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Isparta'da gençlere Gökçay'da yeni kaykay pisti oluşturuldu - Son Dakika
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