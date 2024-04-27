İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret - Son Dakika
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Spor

İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret

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İsrail basınından Walla isimli internet sitesi, Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yaşanan gerginliklerin ardından Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos'u hedef alan bir yazı paylaştı. Yazıda başlık olarak "Disrespecftul Bastards" (Saygısız P...ler) ifadesinin yer alması büyük tepki çekti.

27.04.2024 18:09
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Panathinaikos- Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında yaşanan gerginliğin yankıları sürüyor. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Maccabi Tel Aviv heyetinden bir kişi ile tartışma yaşadığını söylemişti. Görüntüleri de ortaya çıkan tartışmanın ardından sular durulmadı. İsrail basınından Walla isimli internet sitesi, Ergin Ataman ve kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos'u hedef alan hakaret içerikli bir yazı paylaştı.

İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret

Walla sitesinde yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı;

"Saygısız P..ler: Avrupa'nın Klasik Rekabetini Mahveden Adamlar

"Maccabi Tel Aviv ve Panathinaikos yıllarca karşılıklı dostluk ve takdirle birbirleriyle mücadele etti ve hatta Dimitris Giannakopoulos, Maccabi'yi 'gerçek dostlar' olarak tanımladı. Onun ve 'ikiz kardeşinin' saha kenarındaki davranışları, Avrupa'nın Lakers ve Celtics'ini müttefiklikten düşmanlığa çevirme tehdidi yaratıyor.

"SKANDALLARLA DOLU"

Suç ortağı Giannakopoulos'u 'ikiz kardeşim' olarak tanımlıyor koç Ergin Ataman. Giannakopoulos gibi Türk koçun da skandallara ve tartışmalı olaylara abartılı bir düşkünlüğü var ve Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan seride ikilinin bir araya gelerek uzun ve kalıcı bir skandal yaratacağına dair tüm tahminler gerçekleşti.

"YANGINA KÖRÜKLE GİDİYORLAR"

Ataman sezon başında 'Giannakopoulos ve ben ikiz kardeş gibiyiz. Aynı malzemeden yapılmışız, aynı karaktere sahibiz' demişti. Geçtiğimiz hafta, yukarıda bahsedilen cümlenin acı verici bir şekilde doğru olduğunu gösterdi: Giannakopoulos yangına körükle gidiyor, Ataman da hemen her yangına körükle gitmeye özen gösteriyor."

NELER YAŞANMIŞTI?

Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 95-79'luk galibiyetin ardından Maccabi Tel Aviv heyetinden bir kişi ile tartışma yaşadığını söylemiş ve "Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret

işte Ataman'ın Maccabi maçı yaptığı açıklamaların tamamı;

"Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız."

VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv ile oynanan play-off serisi ikinci maçının ardından soyunma odasında yaşadığını ifade ettiği gerginliğe dair görüntüler ortaya çıktı. Ataman'ın Maccabi heyetinden bir isme, "Benim soyunma odamda ne yapıyorsun! Kim bu adam! Kim bu adam! Ne yapıyorsun sen! Güvenlik nerede! Bu adamı dışarı çıkarın!" şeklinde bağırdığı videoda, ilgili kişinin "Ben İsrail'den geliyorum" dediği duyuldu.

Dimitris Giannakopoulos, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Ergin Ataman, Basketbol, Tel Aviv, İsrail, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret - Son Dakika

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