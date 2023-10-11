 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail-Filistin çatışması futbola da sıçradı! Eski futbolcuyu öldürdüler - Son Dakika

İsrail-Filistin çatışması futbola da sıçradı! Eski futbolcuyu öldürdüler

Son Güncelleme: 11.10.2023 16:08

İsrail'in Re'im köyünde yapılan Barış Festivali'ne düzenlenen saldırıda eski profesyonel futbolcu Lior Asulin hayatını kaybetti. Asulin'in eski kulübü Hapoel Tel Aviv, saldırının Hamas militanları tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Hamas'ın saldırılarında hedef aldığı yerlerden biri de Gazze sınırına yakın bir yerde düzenlenen müzik festivaliydi. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği kanlı baskında eski futbolculardan Lior Asulin de hayatını kaybetti.

KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPTI

Eski kulübü Hapoel Tel Aviv'in X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Lior Asulin (43) Hamas'ın askeri silahlı kanadı tarafından düzenlenen baskında öldürüldü.

İsrail-Filistin çatışması futbola da sıçradı! Eski futbolcu, Hamas tarafından öldürüldü

"BAŞSAĞLIĞI VE GÜÇ DİLİYORUZ"

İsrail kulübünden yapılan açıklamada, "Kayıp ilan edildiği saatlerden sonra eski oyuncumuz Lior Asulin'in Re'im'deki partide teröristler tarafından öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hapoel Tel Aviv kulübü olarak bu zor zamanda Lior'un ailesine başsağlığı ve güç diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail-Filistin çatışması futbola da sıçradı! Eski futbolcu, Hamas tarafından öldürüldü

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYORDU

Asulin festivalde doğum gününü kutluyordu. En büyük sportif başarısını 2004 yılında eski kulübü Ichud Bnei Sachnin ile İsrail Kupası'nı kazanarak yaşamıştı. Asulin finalde Hapoel Haifa'ya karşı kazanılan 4-1'lik zaferde iki gol atmıştı.


Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Filistin, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsrail-Filistin çatışması futbola da sıçradı! Eski futbolcuyu öldürdüler - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Fenerbahçe servet kazanacak! Szymanski'nin kaç paraya transfer olacağını bir de Menajerinden dinleyin
17:08 Hamas, İsrail'in Ben Gurion havaalanına bomba yağdırdı! Saldırı sonrası tüm uçuşlar durduruldu
16:23 Nerede oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa finali hakkında yeni açıklama
16:24 Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti
16:17 Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçu var
16:11 İstanbul'da genç kadın yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan dev çukura düştü
15:59 Putin, İsrail-Filistin çatışmasında yaklaşan tehlikeyi işaret etti
15:56 İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı
15:49 Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili un iddiası! Görüntüler paylaşıldı, gözler Yavaş'a çevrildi
15:43 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Cannes'da! İlk afiş de yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2023 17:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail-Filistin çatışması futbola da sıçradı! Eski futbolcuyu öldürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement