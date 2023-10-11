İsrail-Filistin çatışması futbola da sıçradı! Eski futbolcuyu öldürdüler

Hamas'ın saldırılarında hedef aldığı yerlerden biri de Gazze sınırına yakın bir yerde düzenlenen müzik festivaliydi. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği kanlı baskında eski futbolculardan Lior Asulin de hayatını kaybetti.

KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPTI

Eski kulübü Hapoel Tel Aviv'in X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Lior Asulin (43) Hamas'ın askeri silahlı kanadı tarafından düzenlenen baskında öldürüldü.

"BAŞSAĞLIĞI VE GÜÇ DİLİYORUZ"

İsrail kulübünden yapılan açıklamada, "Kayıp ilan edildiği saatlerden sonra eski oyuncumuz Lior Asulin'in Re'im'deki partide teröristler tarafından öldürüldüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hapoel Tel Aviv kulübü olarak bu zor zamanda Lior'un ailesine başsağlığı ve güç diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYORDU

Asulin festivalde doğum gününü kutluyordu. En büyük sportif başarısını 2004 yılında eski kulübü Ichud Bnei Sachnin ile İsrail Kupası'nı kazanarak yaşamıştı. Asulin finalde Hapoel Haifa'ya karşı kazanılan 4-1'lik zaferde iki gol atmıştı.



