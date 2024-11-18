İsrail küme düştü - Son Dakika
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İsrail küme düştü

İsrail küme düştü

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta maçında İsrail, Belçika'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen B Ligi'ne düştü.

18.11.2024 08:10
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta maçında İsrail ile Belçika karşı karşıya geldi. Macaristan'daki Bozsik Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi konumundaki İsrail 1-0'lık skorla kazandı.

KAZANMASINA RAĞMEN KÜME DÜŞTÜ

İsrail'e galibiyeti getiren golü 86. dakikada Yarden Shua kaydetti. Bu sonuçla birlikte 4 puanda kalan Belçika, 3. sırada bitirdi. Belçika, A Ligi'nde kalabilmek için playoff oynayacak. Kazanmasına karşın 4 puanla son sırada kalan İsrail ise B Ligi'ne düştü.

Macaristan, Belçika, Futbol, İsrail, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsrail küme düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman A:
    Bunlar Avrupada değil ama her takımıyla orda.Bide A ligindeler.Saçmalıklar diz boyu. 33 2 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    BETER OLSUNLAR ADİ KARAKTERSİZLER. 29 2 Yanıtla
  • Hasan ÖZPALAS:
    Haberi yazan arkadaş çok mu üzüldün 19 1 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    Rusyayı madem neden dışladınız yiyorsa israil denen zerzavatida almayında görelim. 12 0 Yanıtla
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