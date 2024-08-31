Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir iddiası - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir iddiası

Beşiktaş\'ın Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir iddiası

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçın tarafsız bir sahada oynanabileceği iddia edildi. İsrail basınında yer alan habere göre, Türk ve İsrail takımları arasında son dönemde oynanan basketbol maçları örnek gösterilerek bu iddia desteklendi.

31.08.2024 16:37
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, lig aşamasında Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti. Eşleşmelerin ardından İstanbul'da oynanması gereken Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçıyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TARAFSIZ SAHADA OYNANABİLİR

İsrail basınından Wall'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele tarafsız bir sahada oynanabilir.

BASKETBOL MAÇLARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Haberde bu iddiayı desteklemek için Türk ekipleriyle İsrail takımlarının son dönemde yaptığı basketbol maçları örnek gösterildi. Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe maçının geçmişte Litvanya'ya alındığı belirtildi. Aynı şekilde Anadolu Efes karşılaşmasının ise Letonya'da oynandığı vurgulandı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bayram Yavuz: Amerika'da mı oynanacak? İstanbul'da Dolmabahçe de oynanacak. Yoksa Maccabi Tel Aviv hükmen 3-0 mağlup sayılmalı UEFA 42 2 Yanıtla
  • ferhat eser: talat yelbuz komik 5saraylı simdide telavivli olursunuz kesin işiniz bu Beşiktaşın rakibi kimse galatasaraylılar hemen onun formasını giyer 10 8 Yanıtla
  • ferhat eser: futbolun içine siyaset girmemeli mac inönüde oynanacak 12 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: BU MAC NET SEKILDE TARAFSIZ SAHADA OYNANIR, MUHTEMELEN SIRBİSTAN 4 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: 8tas i korku sarmış 5 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Futbolun içine siyaset sokmayı en iyi 8eziktas bilir, örnek geçen yıl Bahçeli nin kuşları bıraktığı olay 2 3 Yanıtla
  • Ufuk Temel: Bize heryer Türkiye 1 0 Yanıtla
  • Chen Medya : Turk Takımlarına israil karşısında dünyanın hiç bir yerinde tarafsız saha yok. Her stadti ful doldurup baskıyı kurar nokta. 0 0 Yanıtla
  • Sakin Kafa: İsabet olur 0 0 Yanıtla
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