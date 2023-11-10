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Beşiktaş'ın yıldızı Rashica, İsrail maçı için ülkesine gitti! Başakşehir'e karşı yok - Son Dakika

Beşiktaş'ın yıldızı Rashica, İsrail maçı için ülkesine gitti! Başakşehir'e karşı yok

10.11.2023 13:52  - Güncelleme: 13:56

Beşiktaş, Kosovalı Rashica'nın İsrail'e karşı oynanacak maç için milli takıma katılacağını açıkladı. Rashica, siyah-beyazlıların 12 Kasım Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı maçta görev almayacak.

Kosova Milli Takımı'na davet edilen Milot Rashica, Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.

İSRAİL MAÇI İÇİN ÇAĞRILDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan Kosova-İsrail UEFA 2024 Eleme müsabakası, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir." denildi.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI YOK

Açıklamanın devamında ise, "FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak olan Milot Rashica, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Rams Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir, Beşiktaş, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yıldızı Rashica, İsrail maçı için ülkesine gitti! Başakşehir'e karşı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yıldızı Rashica, İsrail maçı için ülkesine gitti! Başakşehir'e karşı yok - Son Dakika
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