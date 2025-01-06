İstanbul'a geleceği tarih bile netleşti: Fenerbahçe Talisca'ya kavuşuyor - Son Dakika
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Spor

İstanbul'a geleceği tarih bile netleşti: Fenerbahçe Talisca'ya kavuşuyor

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Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Anderson Talisca ile ilgili son gelişmeler paylaşıldı. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın yürüttüğü operasyonda Brezilyalı yıldız ve kulübü Al-Nassr ile anlaşma sağlandı. Talisca'nın bu hafta İstanbul'a gelmesi ve transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçeli olması bekleniyor.

06.01.2025 13:17  Güncelleme: 13:29
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız futbolcu Anderson Talisca yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ANLAŞMA TAMAM

Yıllık 12 milyon euro kazanan deneyimli futbolcu ile 7.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldı. Taraftar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Gelişmeleri yakından takip eden sarı-lacivertliler, ne oyuncuyla ne de kulübüyle hiçbir sorun yaşamıyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini bu hafta tamamlamak istiyor.

13 OCAK'TA RESMEN FENERBAHÇELİ OLACAK

Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Talisca'nın bu hafta içinde İstanbul'a geleceği kaydedildi. Talisca, 13 Ocak Cuma günü transfer döneminin başlamasının ardından da resmen Fenerbahçeli olacak.

İstanbul'a geleceği tarih bile netleşti: Fenerbahçe Talisca'ya kavuşuyor
İstanbul\'a geleceği tarih bile netleşti: Fenerbahçe Talisca\'ya kavuşuyor

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Son Dakika Spor İstanbul'a geleceği tarih bile netleşti: Fenerbahçe Talisca'ya kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    sakat adamı alıyolar iflah olmaz bu fenerbahçe artık 18 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Avrupa'da son kullanma tarihi geçince turkiye geliyorlar 6 1 Yanıtla
  • Adnan Sunca:
    Bir Galatasaraylı olarak doğruları söylemek Yönetim değişikliği veya Teknik direktör değişikliğiyle değil Taliscanın gelişiyle 5.6 hafta içinde Fenerbahçe 'yi şampiyonluk potasına rahatlıkla sokar. Adam müthiş bir ayağa sahip . tadic , Şimanski irfancan falan boş.. 1 5 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    anlaşılmayan bir nokta var, Talisca ya da diğer oyuncuları oynadıkları takımlarda beğeniyorsunuz, o takımların oyun anlayışları var, ancak FB nin bir oyun şablonu yok, bu oyuncular da kaybolup gidiyor, Talisca tek başına ne yapacak, Messi'yi alsanız bile bu oyun anlayışında faydalı olamaz, o zaman önce FB nin bir oyun anlayışı ve bir oyun şablonu olması şart. 0 0 Yanıtla
  • Nuri Sağlam:
    Cengiz Ünder ve Mesut Özil Geldi aklıma 0 0 Yanıtla
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