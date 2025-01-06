İstanbul\'a geleceği tarih bile netleşti: Fenerbahçe Talisca\'ya kavuşuyor

Spor

Fenerbahçe\'de bu sezon bir ilk yaşandı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız futbolcu Anderson Talisca yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ANLAŞMA TAMAM

Yıllık 12 milyon euro kazanan deneyimli futbolcu ile 7.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldı. Taraftar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Gelişmeleri yakından takip eden sarı-lacivertliler, ne oyuncuyla ne de kulübüyle hiçbir sorun yaşamıyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini bu hafta tamamlamak istiyor.

13 OCAK'TA RESMEN FENERBAHÇELİ OLACAK

Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Talisca'nın bu hafta içinde İstanbul'a geleceği kaydedildi. Talisca, 13 Ocak Cuma günü transfer döneminin başlamasının ardından da resmen Fenerbahçeli olacak.