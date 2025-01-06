Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız futbolcu Anderson Talisca yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Yıllık 12 milyon euro kazanan deneyimli futbolcu ile 7.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldı. Taraftar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Gelişmeleri yakından takip eden sarı-lacivertliler, ne oyuncuyla ne de kulübüyle hiçbir sorun yaşamıyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini bu hafta tamamlamak istiyor.
Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Talisca'nın bu hafta içinde İstanbul'a geleceği kaydedildi. Talisca, 13 Ocak Cuma günü transfer döneminin başlamasının ardından da resmen Fenerbahçeli olacak.
Son Dakika › Spor › İstanbul'a geleceği tarih bile netleşti: Fenerbahçe Talisca'ya kavuşuyor - Son Dakika
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