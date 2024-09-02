Beşiktaş, Joao Mario ile Transfer Anlaşmasını Sağladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Joao Mario ile Transfer Anlaşmasını Sağladı

Beşiktaş, Joao Mario ile Transfer Anlaşmasını Sağladı

Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario ile transfer görüşmelerini tamamladı. 31 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Joao Mario, Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva'nın eski takım arkadaşıdır ve daha önce önemli kulüplerde oynamıştır.

02.09.2024 22:49
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Kanat takviyesi için uzun süredir mesai harcayan Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Benficalı Joao Mario'da mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, YARIN İSTANBUL'DA

Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan görüşmeler tamamlandı. 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takıma resmi transferi için geri sayıma geçildi. Mario, salı günü (yarın) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

RAFA SILVA'NIN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Joao Mario, Beşiktaş'ın bu yaz kadrosuna kattığı ve kısa süredeki başarılı performansıyla takdir toplayan yeni transferi Rafa Silva'nın Benfica'dan takım arkadaşı. Silva ile Mario, kulüpte 126, milli takım ile birlikte ise birlikte 140 maçta beraber oynadılar ve bu karşılaşmalarda birbirlerine 9 asist yaptılar. Joao Mario'nun Benfica'da en çok birlikte top oynadığı isim Rafa Silva.

İstanbul'a geliyor! Beşiktaş, Joao Mario ile anlaşma sağladı

JOAO MARIO KİMDİR?

Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı. Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi. 2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon euroluk bonservis bedeliyle İnter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.

İstanbul'a geliyor! Beşiktaş, Joao Mario ile anlaşma sağladı

KARİYER RAKAMLARI

Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan Portekizli oyuncu, 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi. Sporting Lizbon'da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti. Yıldız futbolcunun kariyerinde 441 maçı bulunurken 61 gol ve 84 asist yaptı. Joao Mario, geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Joao Mario ile Transfer Anlaşmasını Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser: KUDURTMA BUTONU AÇILMIŞTIR JOAO MARİO 35 MİLYON BEŞİKTAŞLIYA HAYIRLI UĞURLU OLSUN ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ 40 13 Yanıtla
  • Alpi: ÇÖP transfer .Bu sene jimnastik kulübü 40 puan fark yer 6 45 Yanıtla
  • Alpi: küçük takimin küçük futbolcuları..8tas toplam değer 145 .... Osimhen tek başına 100 .aramızda büyük fark var jimnastik kulübü 4 37 Yanıtla
  • yusuf fetih zozik: Doğru haberse FB li olarak tebrik ederim çok güzel transfer. 28 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: patates 3 23 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Fenerlilere üzüldüm şimdi 15 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic: abi gs in fb nin golgesinde kalmissiniz hala ne ile neyi avutuyorsunuz 1 17 Yanıtla
  • OMAR DAYI: efso haber 15 1 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Bir topçuya çok para verdik aldık diye sevinen bir takım (gs) taraftarı düşünün. Neyse boşver düşünmeyin değmez :) 9 1 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin: Bu harika bir haber çok şükür çok şükür 6 1 Yanıtla
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