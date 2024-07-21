Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray\'ın Doue transferinde pürüz çıktı

Spor

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği ve imza aşamasına geldiği Fransız ekibi Rennes'te forma giyen sağ bek Guela Doue transferinde beklenmedik bir pürüz çıktı.

TEKNİK DİREKTÖR BIRAKMIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, kamp performansından memnun olduğu Guela Doue'nin takımdan ayrılmasına engel oldu. Haberde, sağlık kontrolü için Doue'yi İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray'ın uçuş planını askıya aldığı ifade edildi. Öte yandan haberde, Rennes ve Doue ile anlaşan Galatasaray, imza için haber beklediği belirtildi.

GALATASARAY RENNES İLE EL SIKIŞMIŞTI

Doue'yi ikna eden sarı-kırmızılılar ise Rennes ile süren uzun pazarlıkların ardından 6 milyon euro artı 2 milyon euro bonuslarla masadan anlaşarak kalkmıştı. İmzaların atılması halinde Fildişili oyuncu, sarı kırmızılı takımda 1.5 milyon euro kazanacak.

DOUE'NİN KARİYERİ

Rennes altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.