İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor - Son Dakika
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Spor

İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor

İstanbul\'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin\'e kavuşuyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen Allan Saint Maximin'in transferinde sona yaklaştı. Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı Saint Maximin'in kısa süre içinde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Maximin'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

15.07.2024 12:29
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen Allan Saint Maximin'in transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.

TÜM PÜRÜZLER ÇÖZÜLDÜ, İSTANBUL'A GELİYOR

Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen sarı-lacivertiller, yapılan görüşmeler sonunda tüm pürüzleri çözdü ve yıldız futbolcu için onay aldı. Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı Saint Maximin'in kısa süre içinde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Öte yandan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 18 milyon euro olduğu bildirildi. Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan 27 milyon Euro karşılığında Arap ekibine transfer olan deneyimli futbolcu; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Suudi Arabistan, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Özgür Çelik: Bir Galatasaray lı olarak iyi transfer diyorum. 7 1 Yanıtla
  • Ege Cam: Bir Galatasaray lı olarak Fenerbahçe nin bu transferi karşısında şapkamı çıkarıyorum dürüst olmak gerekirse güzel transfer keşke Galatasaray a gelmiş olsaydı 2 1 Yanıtla

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