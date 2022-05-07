İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a yanıt Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a yanıt Açıklaması

07.05.2022 20:28
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a yanıt Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a cevap verdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir.' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün bugün yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda İmamoğlu'na yönelik, "İnşallah Fenerbahçelilerin İstanbul Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Ekrem İmamoğlu, Koç Ailesi, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a yanıt Açıklaması - Son Dakika


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