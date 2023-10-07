İstanbul'da nefes kesen maç! Sivasspor 3 puanı hatırladı - Son Dakika

İstanbul'da nefes kesen maç! Sivasspor 3 puanı hatırladı

Son Güncelleme: 07.10.2023 15:40

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, deplasmanda Pendikspor'u 3-2 mağlup etti. Ligde 2. galibiyetini alan Servet Çetin yönetimindeki Yiğidolar, 6 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Pendikspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazanırken, Yiğidolar haftalar sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

SON SÖZÜ APPINDANGOYE SÖYLEDİ

Sivasspor karşılaşmada 4. dakikada Modou Barrow, 57. dakikada Rey Manaj ile öne geçerken Pendikspor'dan cevap 68. dakikada Erencan Yardımcı ve 74. dakikada Gökcan Kaya'dan geldi. Yiğidolar'da son sözü 76. dakikada Aaron Appindangoye söyledi ve Sivasspor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

YİĞİDO 6 HAFTA SONRA 3 PUAN ALDI

Pendikspor'u mağlup eden Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor, 6 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. Pendikspor ise ligde oynadığı 8. maçında da galibiyet alamadı.

Pendikspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da nefes kesen maç! Sivasspor 3 puanı hatırladı - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü'nde İlk Maçı: 3-0 Galibiyet
17:56 Okan Buruk, yıldız futbolcuya formayı verdi! Antalyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:32 Kasımpaşa maçına yetişecekler mi? Fenerbahçe'de Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumu netleşti
17:26 Hizbullah militanları motosikletleriyle İsrail sınırına doğru harekete geçti
17:19 İsrail, Hamas'ın operasyonlarından İran'ı sorumlu tuttu
17:08 İsrail-Gazze hattında gerilim! Hangi ülke kimi destekliyor?
17:08 Samsun'da Kardeşinin Eşi Tarafından Öldürülen Adamın Cansız Bedeni Bulundu
16:51 İsrail ordusu karşı saldırıya hazırlanıyor! Helikopterler peş peşe havalandı
16:39 Maç fazlasıyla liderliğe oturdular! 10 kişi Tottenham, Luton Town engelini tek golle geçti
16:23 İsrail mi Filistin mi? Operasyon devam ederken Rusya tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2023 18:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da nefes kesen maç! Sivasspor 3 puanı hatırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement