İstanbul'da nefes kesen maç! Sivasspor 3 puanı hatırladı

Pendikspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazanırken, Yiğidolar haftalar sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

SON SÖZÜ APPINDANGOYE SÖYLEDİ

Sivasspor karşılaşmada 4. dakikada Modou Barrow, 57. dakikada Rey Manaj ile öne geçerken Pendikspor'dan cevap 68. dakikada Erencan Yardımcı ve 74. dakikada Gökcan Kaya'dan geldi. Yiğidolar'da son sözü 76. dakikada Aaron Appindangoye söyledi ve Sivasspor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

YİĞİDO 6 HAFTA SONRA 3 PUAN ALDI

Pendikspor'u mağlup eden Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor, 6 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı. Pendikspor ise ligde oynadığı 8. maçında da galibiyet alamadı.