İstanbul'daki dev kickboks galası içen nefesler tutuldu - Son Dakika
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İstanbul'daki dev kickboks galası içen nefesler tutuldu

21.03.2022 23:07
İstanbul'daki dev kickboks galası içen nefesler tutuldu

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Vendatta Organizasyon'un 26 Mart Cumartesi gecesi İstanbul Sinan Erdem Kompleksinde düzenleyeceği dev Kickboks galası için nefesler tutuldu.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Vendatta Organizasyon'un 26 Mart Cumartesi gecesi İstanbul Sinan Erdem Kompleksinde düzenleyeceği dev Kickboks galası için nefesler tutuldu. Dünya şampiyonu Vahit İpek olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda star isim karşılaşmalarda kıran kırana mücadeleler vermeye hazırlanıyor.

Kurulduğu günden beri dünya çapında dev dövüş galalarına imza atan Vendetta Organizasyon, Avrupa ve dünyada düzenlediği dev Kickboks ve MMA organizasyonları ile dikkatleri üzerine çekiyor. 26 Mart gecesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştireceği dev galaya ise yine dünyanın dört bir yanından şampiyon sporcular katılarak dişe diş mücadeleler verecek. İngiltere'de bulunan Hunter Fight London kulübüyle birlikte düzenlenecek olan dev kickboks galasında çok sayıda İranlı sporcu milli bayramları olan Nevruz'u da kutlayacaklar. Galada ayrıca dünyaca tanınmış DJ ve sanatçılar; Sasy ve Baby Brown gibi dev isimler de sahne alacak.

Bülent Sağlam: "Hedefimiz ülkemizi dünyaya tanıtmak"

Vendetta markasının sahibi ve CEO'su Bülent Sağlam, organizatör İbrahim Dağdeviren ile birlikte düzenledikleri bu muhteşem galaya dünyanın dört bir yanından sporcu ve sanatçıların katılacağını vurgulayarak, "Vendetta dünya şampiyonumuz Vahit İpek, muhteşem bir antrenman kampı geçirdi ve şu an bomba gibi. Cumartesi yapacağı karşılaşmayı kazanacağına olan inancımız tamdır. Yine başarılı gençlerimizden M. Berat Altıntop'ta formunun zirvesinde kendisinden galibiyet bekliyoruz. Ayrıca dünyanın en iyi dövüşçüleri arasında yer alan Dağıstanlı Jamal Yusupov'da galamızda eldiven giyecek sporcular arasında yer alıyor. Yine dünyanın en iyileri arasında yer alan şampiyonlardan Muhammed Ghaedibardeh, Mohammed Habibpoor ve Masoud Mineaive ringelerde olacak. Böylesine önemli şampiyonların ülkemizde ringlere çıkarabilmek bizim için büyük bir gururdur" şeklinde konuştu.

Vendatta basın danışmanı Vedat Alyaz ise üç ülke tarafından naklen yayınlanacak olan bu önemli dövüş galasının kaçırılmayacak büyük bir fırsat olduğunu ve İstanbulluları dünya starlarını izlemeleri için etkinliğe davet etti. - İSTANBUL

İstanbul'daki dev kickboks galası içen nefesler tutuldu
İstanbul'daki dev kickboks galası içen nefesler tutuldu
İstanbul'daki dev kickboks galası içen nefesler tutuldu
İstanbul'daki dev kickboks galası içen nefesler tutuldu

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Sinan Erdem, İstanbul, Kickboks, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul'daki dev kickboks galası içen nefesler tutuldu - Son Dakika


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