Istanbul Indoor Challenger'da Ergi Kırkın ikinci turda

Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı 2021'in ilk Challenger turnuvası Istanbul Indoor Challenger'da ana tablo mücadeleleri başladı. Toplamda 132 bin 280 Euro para ödülüne sahip organizasyonun ikinci gününde korta çıkan milli tenisçimiz Ergi Kırkın ikinci tura yükseldi.

TED Spor Kulübü kapalı kortlarında gerçekleşen organizasyonda ana tablo mücadeleleri başlarken elemelerin final turuyla ana tabloya dahil olacak 4 isim de belli oldu. Istanbul Indoor Challenger'ın ikinci gününde iki temsilcimiz korta çıktı. Milli tenisçimiz Ergi Kırkın dünya eski 33 numarası İtalyan raket Paolo Lorenzi'yi 6-4, 6-2 yenerek Istanbul Indoor Challenger'da ikinci tura yükseldi. Kırkın'ın çeyrek final yolundaki rakibi, 1 numaralı seri başı Daniel Elahi Galan ve Brezilyalı Joao Menezes karşılaşmasının kazananı olacak. Bir diğer temsilcimiz Altuğ Çelikbilek ise başa baş geçen mücadelenin ardından turnuvanın 7 numaralı seri başı Jozef Kovalik'a 7-5, 2-6, 6-4 yenilerek turnuvaya teklerde veda etti. Turnuvanın 2 numaralı seri başı Thiago Seyboth Wild ise Mısırlı raket Mohamed Safwat'a 6-4, 6-1 yenilerek turnuvaya erken veda ederken, 18 yaşındaki genç raket turnuvanın 6 numaralı seri başı Lorenzo Musetti, Danilo Petrovic'i 6-4, 7-6 yenerek Istanbul Indoor Challenger turnuvasında 2'nci tura yükseldi.

Turnuvanın 8 numaralı seri başı Go Soeda, Alejandro Tabilo'yu 6-3'lük iki sette yenerek ikinci tura yükselirken, İspanyol raket Carlos Taberner vatandaşı Bernabe Zapata Miralles'i 6-4, 6-2, İtalyan raket Lorenzo Giustino ise vatandaşı Alessandro Giannessi'yi 7-5, 7-6 ile geçerek ikinci tur biletini ceplerine koydular. Ana tabloya yükselen dört raket ise Arthur Rinderknech, Jay Clarke, Joao Menezes ve Lukas Rosol oldu.

Turnuvanın üçüncü gününde yarın milli tenisçimiz Cem İlkel ve 1 numaralı seri başı Daniel Elahi Galan korta çıkan isimler arasında olacak. Çiftler heyecanının da yarın başlayacağı organizasyonda temsilcilerimiz Sarp Ağabigün ve Ergi Kırkın da mücadele edecek.