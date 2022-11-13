Taksim'deki patlamanın ardından Beşiktaş-Antalyspor maçı ertelenecek mi? İşte TFF'den ilk açıklama - Son Dakika
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Taksim'deki patlamanın ardından Beşiktaş-Antalyspor maçı ertelenecek mi? İşte TFF'den ilk açıklama

13.11.2022 18:25
Taksim'deki patlamanın ardından Beşiktaş-Antalyspor maçı ertelenecek mi? İşte TFF'den ilk açıklama

İstanbul Taksim'de yaşanan patlamadan sonra, Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konu hakkında yaptığı açıklamada, "Şu an oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda Valilik'ten gelecek karara göre biz de karar vereceğiz." dedi.

İstiklal Caddesi'nde akşam üzeri patlama meydana geldi. Vatandaşların cadde üzerinde yoğun vakit geçirdiği sırada meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Patlama sonrası Beşiktaş'ın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

VALİLİK KARARI BEKLENİYOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada konuya ilişkin, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Şu an Beşiktaş - Antalyaspor maçı için oynanacak ya da oynanmayacak diyemiyoruz. İlerleyen dakikalarda Valilik'ten gelecek karara göre biz de karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

İstanbul İstiklal Caddesi'nde henüz kaynağı belirlenemeyen şiddetli bir patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamada 4 kişinin öldüğünü 38 kişinin yaralandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

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SON DAKİKA: Taksim'deki patlamanın ardından Beşiktaş-Antalyspor maçı ertelenecek mi? İşte TFF'den ilk açıklama - Son Dakika
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