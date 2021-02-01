İstanbulspor: 1-3 - Son Dakika
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İstanbulspor: 1-3

İstanbulspor: 1-3

01.02.2021 21:13

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Ata Yıldırım (xx), Seyfettin Ünal (xx)ALTAY: Cihan (x) - Cebrail (xx) (Dk. 67 Rıdvan x), Murat (x) (Dk. 75 Yekta x), Lokman (x), Mehmet Erdem (xx), Scuk (x) (Dk. 46 Regattin x), Zeki (xx), Kappel (x) (Dk. 64 Ziya x), Mossoro (xx), Erhan (x) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Ata Yıldırım (xx), Seyfettin Ünal (xx)

ALTAY: Cihan (x) - Cebrail (xx) (Dk. 67 Rıdvan x), Murat (x) (Dk. 75 Yekta x), Lokman (x), Mehmet Erdem (xx), Scuk (x) (Dk. 46 Regattin x), Zeki (xx), Kappel (x) (Dk. 64 Ziya x), Mossoro (xx), Erhan (x) (Dk. 46 Deniz xx), Paixao (x)İSTANBULSPOR: Alperen (xxx) - Melih (xx), Etoga (xxx), Wellington (xxx), Ali (xx), Uygar Mert (xx) (Dk. 67 Eslem xx), Onur (xxx), Rroca (xxx), Levent (xx) (Dk. 84 Mehmet), Ethemi (xxx) (Dk. 67 Abazaj xx), İbrahim (xx) (Dk. 73 Mirkan xx)GOLLER: Dk. 57 Zeki (Altay) - Dk. 30 Rroca, Dk. 45+1 Ethemi, Dk. 85 Onur (İstanbulspor)SARI KARTLAR: Zeki, Deniz, Yekta (Yedek kulübesinde), Cebrail, Mehmet Erdem (Altay) - Ali Yaşar (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altay, 19'uncu haftanın kapanış maçında konuk ettiği zirve takipçisi İstanbulspor'a 3-1 yenildi. İstanbulspor'un gollerini 30'uncu dakikada Rroca, 45+1'inci dakikada Ethemi, 85'inci dakikada Onur atarken, Altay'ın tek golü 57'nci dakikada Zeki'den geldi. Üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar 32 puanda kalıp 6'ncı sıraya gerilerken, 6'da 6 yapan İstanbulspor 40 puana ulaşıp zirve takibini sürdürdü. İzmir ekibinin lider Giresunspor'la arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

12'nci dakikada ev sahibi ekipten Mossoro, sağ çizgiden ceza sahasına girip topu altı pasa çıkardı, kale önünde Etoga'nın müdahalesi sonrası kaleci Alperen topa sahip oldu.16'ncı dakikada Altaylı Kappel'in ceza sahası dışından sert şutunda Alperen topu kornere çeldi.30'uncu dakikada İstanbulspor ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağdan İbrahim'in pasında ceza sahasında topla buluşan Rroca, yerden bir vuruşla kaleci Cihan'ı avladı: 0-1.39'uncu dakikada sağdan Mossoro'nun kullandığı kornerde ceza sahası karıştı. Arka direkte Scuk'un dokunduğu meşin yuvarlağı Alperen son anda kornere tokatladı.45+1'inci dakikada gelişen İstanbulspor kontratağında Rroca'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ethemi, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.57'nci dakikada Altay umutlandı. Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Zeki'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.63'üncü dakikada Altay defansının arkasına sarkan Rroca'ya karşı karşıya pozisyonda kaleci Cihan gol izni vermedi.79'uncu dakikada Altay kalecisi Cihan, bu kez Rroca'nın ara pasında karşı karşıya kaldığı Onur'un şutunu çıkarmayı başardı.

85'inci dakikada Abazaj'la paslaşan Onur, ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak direğe aşırtma bir vuruşla takımını rahatlattı: 1-3. İstanbulspor müsabakayı 3-1 kazandı.


Kaynak: DHA
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Seyfettin Ünal, İstanbulspor, Cihan Aydın, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor: 1-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbulspor: 1-3 - Son Dakika
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