Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer aldı. Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan, 17'sinden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise haftaya 12 puanla 20'nci ve son basamakta girdi. Sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silindi. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
İstanbulspor; Alp Arda, Okan, Modestas, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mendy, Emir Kaan, Emrehan.
Beşiktaş; Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.
50' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.
48' Beşiktaş baskılı oynuyor.
46' Maçın ikinci yarısı başladı.
D.A İlk yarı sona erdi.
44' Sağ kanattan topla çıkan Semih yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
41' Masuaku sol kanattan topla çıkmak istedi ama Okan araya girdi ve topu taca gönderdi.
40' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
39' David Sambissa sağ kanattan topla çıkmak istedi ama Cenk'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
38' Beşiktaş etkili geldi. Orta alandan topla birlikte çıkan Gedson sağ kanatta hareketlenen Rashica'ya pasını verdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın vuruşu üstten auta çıktı.
34' Beşiktaş'ta Gedson yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kart sınırında olan yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
32' Kendi yarı sahasında topu kazanan Loshaj, Muçi'ye çalımı attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
31' Kendi yarı sahasında topu kazanan Rashica çalımlarla birlikte ceza sahasına kadar girdi ve ortasında top kaleci Alp Arda'da kaldı.
30' İstanbulspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
29' Musrati sağ kanattan hareketlenen Onur'a uzun pasını gönderdi ancak Ali araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
26' Orta alandan topla birlikte çıkan Jackson yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
25' Sağ kanattan topla gelen David Sambissa uzaklardan şansını denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.
24' Sol kanattan topla birlikte gelen Semih, Cenk ile yaptığı verkaç ile ceza sahasında topla buluştu ve şık bir çalımla önünü boşaltarak uzak direğe şutunu çekti ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.
23' GOL Semih ile Beşiktaş öne geçiyor.
22' Net fırsat kaçtı. Musrati'nin geri pasında araya giren Mendy topla birlikte ceza sahasına girdi ancak şutunda kaleci Mert topu çıkardı.
21' Muçi'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren ve topla buluşan Semih'in şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.
20' Rashica sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
19' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
15' Yerde kalan Cenk için sağlık görevlileri sahaya girdi.
14' Sol kanattan topla birlikte çıkan Cenk çalımlarla birlikte ceza sahası yayına girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
12' Sağ kanattan çalımlarla gelen Rashica ortasını açtı fakat Coly top Cenk'e gelmeden topu kalecisine vermeyi başardı.
11' Musrati'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Onur ortasını açtı fakat Ali Yaşar'a çarpan top taca çıktı.
10' Gedson şansını uzaklardan denedi ancak top kaleci Alp Arda'da kaldı.
9' Sağ kanattan topla birlikte gelen Loshaj ceza sahasına girdi ve arka direkteki Emir'e pasını verdi ancak Emir'in şutu kaleci Mert'te kaldı.
5' Onur sağ kanattan topla çıkmak istedi ancak Okan araya girdi ve topu taca gönderdi.
4' Orta alanda topla buluşan Mendy çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
3' Beşiktaş bu dakikalarda baskılı oynuyor.
1' Maç başladı...
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi - Son Dakika
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde, "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'a bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yılmaz'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor. Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz." dedi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Murat Kurum yalanlamıştı. İmamoğlu, Kurum'a belgeli yanıt verirken, tartışmalara dahil olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı." ifadelerini kullandı.
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı. Ronaldo'nun bu yöntemle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarının oluşmasını önlediği öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezonun başarılı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kahveci'nin haftalarca forma giymesi beklenmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Adana mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarıları vurgulayarak, KAAN adlı uçağın dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?