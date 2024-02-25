Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer aldı. Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan, 17'sinden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise haftaya 12 puanla 20'nci ve son basamakta girdi. Sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silindi. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

İLK 11'LER

İstanbulspor; Alp Arda, Okan, Modestas, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mendy, Emir Kaan, Emrehan.

Beşiktaş; Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.

CANLI ANLATIM

50' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

48' Beşiktaş baskılı oynuyor.

46' Maçın ikinci yarısı başladı.

D.A İlk yarı sona erdi.

44' Sağ kanattan topla çıkan Semih yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

41' Masuaku sol kanattan topla çıkmak istedi ama Okan araya girdi ve topu taca gönderdi.

40' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

39' David Sambissa sağ kanattan topla çıkmak istedi ama Cenk'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

38' Beşiktaş etkili geldi. Orta alandan topla birlikte çıkan Gedson sağ kanatta hareketlenen Rashica'ya pasını verdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın vuruşu üstten auta çıktı.

34' Beşiktaş'ta Gedson yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kart sınırında olan yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

32' Kendi yarı sahasında topu kazanan Loshaj, Muçi'ye çalımı attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

31' Kendi yarı sahasında topu kazanan Rashica çalımlarla birlikte ceza sahasına kadar girdi ve ortasında top kaleci Alp Arda'da kaldı.

30' İstanbulspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

29' Musrati sağ kanattan hareketlenen Onur'a uzun pasını gönderdi ancak Ali araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

26' Orta alandan topla birlikte çıkan Jackson yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

25' Sağ kanattan topla gelen David Sambissa uzaklardan şansını denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.

24' Sol kanattan topla birlikte gelen Semih, Cenk ile yaptığı verkaç ile ceza sahasında topla buluştu ve şık bir çalımla önünü boşaltarak uzak direğe şutunu çekti ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

23' GOL Semih ile Beşiktaş öne geçiyor.

22' Net fırsat kaçtı. Musrati'nin geri pasında araya giren Mendy topla birlikte ceza sahasına girdi ancak şutunda kaleci Mert topu çıkardı.

21' Muçi'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren ve topla buluşan Semih'in şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

20' Rashica sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

19' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

15' Yerde kalan Cenk için sağlık görevlileri sahaya girdi.

14' Sol kanattan topla birlikte çıkan Cenk çalımlarla birlikte ceza sahası yayına girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

12' Sağ kanattan çalımlarla gelen Rashica ortasını açtı fakat Coly top Cenk'e gelmeden topu kalecisine vermeyi başardı.

11' Musrati'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Onur ortasını açtı fakat Ali Yaşar'a çarpan top taca çıktı.

10' Gedson şansını uzaklardan denedi ancak top kaleci Alp Arda'da kaldı.

9' Sağ kanattan topla birlikte gelen Loshaj ceza sahasına girdi ve arka direkteki Emir'e pasını verdi ancak Emir'in şutu kaleci Mert'te kaldı.

5' Onur sağ kanattan topla çıkmak istedi ancak Okan araya girdi ve topu taca gönderdi.

4' Orta alanda topla buluşan Mendy çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

3' Beşiktaş bu dakikalarda baskılı oynuyor.

1' Maç başladı...